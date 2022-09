Karely Ruiz: Este fue el costo de su operación de busto; "no gasté para tenerlas escondidas"

Karely Ruiz se convirtió en poco tiempo en una de las influencers más populares de las redes sociales. Esto se lo debe a su constante atención a sus cuentas, su aparición en la televisión de Monterrey, Nuevo León, y a la visita que le hizo a Andrés García en su casa de Guerrero.

Apenas vio el alcance que tuvo, no dudó en atender la recomendación de un amigo de hacer una cuenta dentro de la plataforma OnlyFans, misma que le ha llenado los bolsillos al máximo, pues con las ganancias pudo sacar a sus padres de trabajar, pagarle buenas atenciones médicas a su hermana menor y claro, darse varios gustos.

El éxito de Karely Ruiz se debe en gran medida a los "arreglitos" estéticos que se ha hecho en el cuerpo y aunque ella no los niega, asegura que son pocos. Uno de éstos y que salta a la vista de inmediato es la operación de busto. Aunque ella misma aseguró que siempre fue de talla grande, tuvo que hacer algo para evitar que perdieran tamaño cuando baja de peso, además de mantenerlas firmes.

Karely Ruiz realizó una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram (Foto: IG @karelyruiz)

Karely Ruiz asegura que no pagó miles de pesos para no enseñar

Al mantenerse muy activa en las redes sociales, Karely Ruiz siempre le comparte sus pensamientos a sus fieles seguidores, les presume sus outfits o simplemente les muestra los lugares donde se encuentra. En esta ocasión, la joven regiomontana se lanzó nuevamente de vacaciones e hizo una dinámica de preguntas y respuestas.

Dentro de la misma, la ex estudiante de enfermería aseguró que había gastado casi 100 mil pesos; sin embargo, no aclaró si se trataba de sus joyas o de su operación de busto. "Siempre sí. No gasté casi 100k para tenerlas escondidas", escribió en una de sus historias de Instagram.

Karely Ruiz es la reina del OnlyFans (Foto: IG @karelyruiz)

Quien ponga atención a la imagen, se podrá dar cuenta de que Karely Ruiz ostenta una enorme cadena de lo que parece ser oro con las iniciales "KR" con incrustaciones en diamantes. En una siguiente historia presumió un reloj y puso "necesito más accesorios. Una cadena de diamantes o qué?".

La incógnita continuará, pues una mamoplastia de aumento puede valer 70 mil pesos, el levantamiento de senos hasta 75 mil pesos u la reconstrucción 100 mil pesos.

Karely Ruiz le está tomando cariño a las joyas (Foto: IG @karelyruiz)

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | El momento en que el rey Carlos lll evita saludar a un afrodescendiente y lo acusan de racista

VIDEO | Andrea Legarreta: Así de lujosas son las casas de la conductora en la CDMX y Acapulco

VIDEO | Estos jóvenes veganos realizaron funeral en la sección de carnes de un supermercado