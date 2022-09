Karely Ruiz luce sus curvas con atrevido top de transparencias: FOTOS

Karely Ruiz es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula en México y para comprobar este punto únicamente basta echarle un rápido vistazo a las últimas publicaciones que hizo a través de sus redes sociales, en las cuales, derrochó belleza y sensualidad pues resulta que la modelo de OnlyFans presumió sus curvas con muy poca ropa y la que utilizó estaba llena de transparencias, por lo que, como era de esperarse, la también influencer se llevó cientos de halagos.

Fue a través de las historias de su perfil alternativo de Instagram donde Karely Ruiz compartió las fotos en cuestión, las cuales, únicamente tuvieron el objetivo de deleitar la pupila de sus más de 800 mil seguidores y para ello, posó desde la cocina de su casa con prendas que no dejaron nada a la imaginación pues en la parte inferior utilizó una diminuta tanga decorada con lentejuela de color negro, no obstante, la prenda que atrajo todas las miradas fue un top de manga larga que estaba hecho de encaje y debido a la naturaleza de la tela con la que estaba confeccionada se generaron transparencias que dejaron al descubierto los encantos de la regiomontana.

Karely Ruiz derrochó sensualidad en Instagram. Foto: IG:

karelyruizmonly

En total fueron dos postales las que Karely Ruiz compartió con este espectacular outfit, en una de ellas posó de frente la cámara dejando ver en todo su esplendor su curvilínea silueta y en la segunda postal la modelo de OnlyFans presumió sus encantos de espaldas a la cámara y realizando un gesto más que sensual con el que enloqueció a sus miles de seguidores quienes cayeron rendidos ante sus encantos.

Pese a que las fotografías de Karely Ruiz fueron difundidas a través de sus historias, las candentes postales no tardaron mucho en llegar a páginas administradas por sus fans donde los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas.

karely Ruiz paralizó la red con su atrevida postal. Foto: IG:

karelyruizmonly

“Todo un bombón”, “Eres una diosa”, “Simplemente divina”, “Una reina”, “La perfección hecha mujer” y “Cada día más hermosa” fueron algunos de los halagos que recibieron las fotografías de Karely Ruiz quien en las últimas semanas ha puesto más empeño en seguir aumentando el número de sus seguidores en su cuenta alterna de Instagram.

Karely Ruiz confiesa que admiradores le piden fotos “extrañas”

En plática con los conductores de “SNSerio”, Karely Ruiz fue cuestionada sobre el material que publica en OnlyFans y aclaró que sus suscriptores no encontrarán contenido explícito pues solo aparece en topless y nada más, no obstante, fue aquí donde hizo una confesión más que extraña pues aseguró que más allá de que sus admiradores le pidan contenido explícito le piden fotografías de sus axilas, rodillas y pies, lo cual, le resulta más que raro, no obstante, no detalló si piensa lucrar específicamente con estas peticiones de sus seguidores, pero aseguró que sería un gran negocio pues hay una gran cantidad de personas interesadas en fotografías de estas partes de su cuerpo.

SIGUE LEYENDO:

Sugey Ábrego conquista Instagram con coqueto vestido de escote pronunciado

Maya Nazor eleva la temperatura en TikTok con atrevido baile y se consolida como la reina de los mini shorts: VIDEO

Noelia: Este es el tatuaje más atrevido de la bella modelo de OnlyFans | FOTOS