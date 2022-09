Karely Ruiz revela la impresionante cantidad de dinero que ganó la primera vez en OnlyFans

Karely Ruiz es una de las modelos más conocidas de la plataforma de OnlyFans, pues debido a su belleza y curvilínea figura ha conseguido varios seguidores y también mucho dinero, pues es una de las más que más gana por su contenido exclusivo. La influencer confesó que desde la primera vez que publicó en dicha red social ganó una impresionante cantidad de dinero.

Este lunes, la modelo estuvo en el podcast "CREATIVO" de Roberto Martínez, en donde habló sobre sus inicios en la plataforma, que es mayormente utilizada para subir contenido para adultos. Karely indicó que al principio de su carrera sólo publicaba fotos en sus redes sociales, hasta que un día una de sus amigas le sugirió que abriera su cuenta de OnlyFans para poder empezar a monetizar contenido.

Desde el inicio, Karely Ruiz ganó miles de pesos en OnlyFans

La joven, de 21 años, destacó que desde el principio comenzó a ganar grandes cantidades de dinero, ya que con tan sólo abrir la cuenta de OnlyFans obtuvo alrededor de 20 mil pesos. Aseguró que sin subir contenido a la red social, obtuvo grandes sumas, por lo que empezó a compartir más cosas, para tratar de mantener a sus suscriptores.

"Sin subir foto ni nada, nada más puse el link, y empecé a generar dinero. Un día me desperté en la mañana y me llegaron 20 mil pesos a mi tarjeta y yo (me pregunté) '¿de dónde?' y dije '¡ah! de OnlyFans. Lo empecé a publicar hace una semanas. Entonces me va a ir bien' y ya empecé subir fotos y un boom", expresó Karely Ruiz, quien de acuerdo a algunas fuentes es una de las que más gana en México.

Indicó que al principio sólo subía contenido para obtener más seguidores, sin embargo, hace pocos meses ya se lo tomó como un negocio, por lo que ha comenzado a colaborar con otras celebridades que también comparten contenido a la plataforma como Celia Lora. "Colaboré con Celia y la verdad me funcionó mucho. Tanto ella me ayudó, como yo también y he colaborado con muchas chavas de OnlyFans y me falta".

IG @karelyruiz

Karely dijo que ella es la única que ella misma es la que contesta a sus seguidores en su cuenta y que además es la que organiza el contenido que publica. Asimismo, admitió que las suscripciones son un poco inestables, pero siempre hay dinero constante, pues trata de publicar todos los días y que las fotos casuales son las que más gustas, en vez de las imágenes en estudio.

Por otra parte, reveló que no piensa estar mucho tiempo en OnlyFans, pues tiene planeado otros proyectos como abrir un negocio y comenzar a invertirlo. Dijo que en unos tres años aproximadamente podría dejar la plataforma, comenzar su faceta como empresaria y regresar a estudiar, pues en un objetivo que aún quiere cumplir.

"No quiero tener 50 años y estar encuerándome. Quiero tener mis negocios. (Me gustaría poner) restaurantes, una boutique de lencería, porque es mi público, una sex-shop, ando checando apenas me estoy metiendo en ello", dijo Karely Ruiz, quien también indicó que ya no la aceptaron en la carrera de enfermería por los tatuajes.

IG @karelyruiz

