Tábata Jalil confiesa a Mauricio Mancera que falta "buena vibra" en VLA, ¿hay problemas en el matutino?

Mauricio Mancera hizo una sorpresiva aparición en 'Venga la Alegría' (VLA), programa del que fue conductor hace más de 10 años. A su estilo, hizo que sus compañeros hicieran algunas confesiones, pero la que levantó las alertas fue Tábata Jalil, quien aseguró que faltan "buenas vibras" en el matutino.

El originario de Veracruz comenzó su carrera cuando participó 'Azteca te busca', un programa en el que la televisora quería encontrar los nuevos conductores. En su estado fue presentador de 'Momento Rojo' y después vino a la ciudad para ser reportero de 'Un gran día' donde compartió créditos con Laura Luz.

Su talento y carisma lo llevó a ser parte de VLA, junto a Poncho de Anda, Raúl Osorio, Tania Rincón, Tábata Jalil y Vanessa Claudio, quien también regresó a TV Azteca. Mancera se convirtió en uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana, por ello condujo el programa 'El Hormiguero'.

Así habló Tábata Jalil de VLA

Después de 8 años, Mauricio Mancera regresó a la televisora con la que debutó y lo hizo de la mejor forma, pues retomó una de las secciones favoritas que era conducido por él, en donde los conductores hacían confesiones mientras que el también actor estaba vestido de monaguillo.

Fue en este momento en el que Tábata Jalil soltó una verdad entre broma y broma. "A ver si dejas algo positivo en el foro por favor... se necesita... buena vibra, pro favor. Es una confesión", dijo la reportera, que ahora está conduciendo el programa junto a Laura G, Patricio Borghetti, Cynthia Rodríguez y Kristal Silva.

En tanto, 'El Capi' Pérez, quien hace unos días sufrió una terrible broma, apoyó el argumento de su compañera. "Hay una buena relación entre los conductores. Pero hay un sentimiento con el cual no estoy familiarizado, es tóxico, ese sentimiento es la envidia, los celos. Durante todo este día, a mí no se me ha pelado, Cynthia y Krystal no me han saludado, todos están con el nuevo invitadito... No estoy familiarizado con esto".

Por otra parte, sus ex compañeros no le perdonaron que se haya ido una temporada con la competencia, 'Hoy', de Televisa, en donde estuvo junto Andrea Legarreta. Al respecto Sergio Sepúlveda le preguntó si ya lo había cambiado por Paul Stanley, Mancera respondió: "Jamás, mi Serch, el Paul me va a durar más, pero tu lugar es inamovible".

