Vanessa Claudio regresa a la TV para el programa “Al Extremo”

Para Vanessa Claudio la vida es un reto que vive al extremo cada día. Entró al mundo del entretenimiento tras participar en un concurso de belleza representado a Puerto Rico, se mudó a México para conducir y actuar, hace un par de años encontró trabajo en Miami y poco después condujo un reality show en Turquía, una experiencia bonita, pero difícil, por lo que no le teme a nada.

“Salí de casa desde muy joven y me he ido de un lugar a otro, no es fácil, pero ha valido la pena, eso me hace sentir orgullosa de lo fuerte y arriesgada que soy y de mi capacidad de adaptación y de aprender. Entonces siento que mi estilo de vida puede inspirar a las personas a que se animen a hacer las cosas, claro con disciplina y convicción”, contó.