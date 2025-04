Susana Zabaleta asegura que sus hijos quieren empezar su carrera desde abajo y que no son “nepo baby”

Susana Zabaleta es una exitosa cantante soprano, actriz de teatro, cine y televisión, además se caracteriza por ser una mujer fuerte que siempre expresa su opinión sincera, razón por la que ahora aseguró que sus dos hijos; Matías y Elisabetha siguen sus pasos, pero sin su ayuda.

La famosa estrella destaca el trabajo que hacen tanto Matías Gruener y Elisabetha Gruener dentro de su carrera como cantantes y actriz, ya que ambos han buscado sus propias oportunidades sin necesitar la ayuda de ella, por lo que Susana Zabaleta aseguró que no son “Nepo babys”

“Ellos no son ‘Nepo babys’ quieren empezar desde abajo, los admiro tanto por eso y por eso es que me duele cuando hablan mal de mis hijos”, menciona Susana Zabaleta.

@Lazabaleta69 declara que sus hijos no le permiten que su #mamáfamosa les consiga algun #trabajo #espectaculos #chisme #nepobaby #farándula #televisa #susanazabaleta #farandulamexicana

Matías Gruener Zabaleta, es el hijo adoptivo de Susana Zabaleta y se conoce que actualmente se dedica a la actuación y la música, el artista ha destacado por su talento y por los videos que comparte a través de sus redes sociales en donde destacan sesiones musicales en el Metro de la CDMX y en diversas instituciones educativas.

“Él si canta en el metro, él si va a las universidades, él si se parte la madre no nació de un programa de Televisa, él si salió de abajo y eso para mi es muy respetable”, es lo que dice Susana Zabaleta sobre la carrera de su hijo Matías.

Mientras que Elisabetha Gruener, hija mayor de Susana Zabaleta, también está enfocada en su carrera como actriz, en sus cuentas oficiales muestra los proyectos en los que ha participado mayormente en obras de teatro en la Ciudad de México y parte de su vida personal.

“Mi hija Elisabetha igual, odia ser ‘nepo baby’, odia cuando yo le digo, ‘oye mijita no quieres que le diga a… no mamá, no se te ocurra’ yo admiro mucho a mis hijos, porque si yo hubiera tenido un papá famoso lo primero que hubiera dicho ‘ayúdame’”, agregó Susana Zabaleta sobre su hija Elisabetha.