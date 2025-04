Mamá de Geraldine Bazán asegura que Irina Baeva está viviendo su karma tras revelar que Gabriel Soto le fue infiel

Rosalba Ortíz, madre de Geraldine Bazán dio sus primeras declaraciones tras enterarse de que Gabriel Soto le fue infiel a Irina Baeva mientras tuvieron una relación amorosa. La señora envió un mensaje a la actriz y aseguró que el que "a hierro mata a hierro muere" en referencia de que el karma siempre alcanza a las personas y les responde con sus actos.

Hace poco, Irina reveló en un programa de televisión que durante su última relación sentimental sufrió diferentes tipos de violencia, y una de ellas fue la infidelidad. Y aunque no mencionó el nombre de la persona que le hizo eso, basta con recordar que Gabriel Soto fue su última pareja.

Actualmente se ha especulado que Irina Sostiene una relación sentimental con Giovanni Medina, quien al parecer también pretendió a Bazán en el pasado. Al respecto Rosalba expresó que anteriormente el empresario la trataba bien pero recientemente ha recibido amenazas de su parte para que no hable de él.

A su vez, aclaró que Giovanni nunca anduvo con Geraldine, pero ahora que está con Irina les deseó que duraran en su relación, aunque dudó que fuera algo real, pues recordó cuando Baeva anduvo con Emmanuel Palomares. En cuanto a Gabriel Soto dijo esperaba que pasara un feliz cumpleaños y a pesar de todo le envió sus felicitaciones por ser el padre de sus nietas.

Durante una entrevista con reporteros, la madre de Geraldine Bazán mencionó que todo lo que Irina le hizo a su hija se le regresaría tarde o temprano, pues recordó cuando la actriz rusa le mandaba mensajes con indirectas, en los que supuestamente le hacía saber que Gabriel Soto le estaba siendo infiel con ella.

La señora le recomendó a Irina Baeva hacer historia en su país, pues dijo que es buena actriz y puede hacer papeles allá. Le dijo que valorara la oportunidad que tenía de haber sido exitosa aquí y que en su país podría ser bien recibida, por lo que le recomendó seguir su carrera allá.

La señora Rosalba reveló que el supuesto nuevo novio de Geraldine Bazán, el empresario Giovanni Medina le mandó a decir con su hijo que no podía mencionarlo ni hablar de él porque su nombre es marca registrada. Ante la advertencia, la madre de la villana de telenovelas le pidió ante medios de comunicación que no la amenazara y que en caso de que le pasara algo lo señalaba a él como responsable

“Que si hablaba de él me iban a demandar porque tenía su nombre reservado, pero mejor que se cuide él que está en el gobierno (…) a mi nadie me amenaza. A partir de ahorita si me pasa algo, en contra de él, a mi no me mandes megalitos amenazantes y menos con mi hijo”, expresó Rosalba.