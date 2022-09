Raúl Velasco: Tres artistas a los que despreció por su “poco talento” y se convirtieron en súper estrellas

A lo largo de su carrera, Raúl Velasco siempre se jactó de tener un ojo y oído más que depurados para descubrir talentos, sin embargo, en diferentes ocasiones sus habilidades de cazatalentos le fallaron y rechazó a diferentes artistas que ante la negativa de usar “Siempre en Domingo” como plataforma de lanzamiento tuvieron que labrar su propio camino para poder llegar al éxito y convertirse en unas súper estrellas, por lo que en esta ocasión te diremos quiénes fueron algunos de los cantantes que fueron rechazados por el polémico presentador.

Joan Sebastian

“El Rey del Jaripeo” le pidió una oportunidad a Raúl Velasco de presentarse en “Siempre en Domingo” a principios de la década de 1970, sin embargo, el conductor lo rechazó tajantemente argumentando que no tenía tiempo y por ello, Joan Sebastian tuvo que buscar su sueño de convertirse en un famoso cantante por sus propios medios y una vez que ya estaba más qué consolidado como toda una súper estrella no dudó en recriminarle al conductor el haberlo rechazado.

Cabe mencionar que, Joan Sebastian aseguró que el rechazo de Raúl Velasco lo impulso a motivarse en su carrera, por lo que le agradeció y en señal de que no había resentimientos le dio “un beso de hombre”, por su parte, Raúl Velasco reconoció haberse equivocado y se justificó diciendo que, en efecto, era un hombre muy ocupado y que en más de una ocasión pudo haber actuado con soberbia.

Selena

A principios de la década de 1990, “La Reina del Tex Mex” estaba realizando sus primeras giras en territorio mexicano, donde todavía no era tan conocida, no obstante, consiguió ser recomendada para realizar una presentación en “Siempre en Domingo”, pero Raúl Velasco no estaba muy convencido de dejarla cantar en su programa ya que simplemente no la conocía y dudaba de su talento, pero su coordinador artístico, Octavio Esquerra, lo convenció y al presentador no le quedó de otra más que aceptar “para ver si pegaban”.

Todavía incrédulo acerca del talento de Selena, Raúl Velasco la presentó en uno de sus programas transmitidos desde la ciudad de Monterrey y apenas interpretó su primera canción, el éxito de “La Reina del Tex Mex” fue arrollador y en los años siguientes fue una de las artistas recurrentes del programa, incluso, llegó a ser de las cantantes favoritas del presentador.

Ricardo Montaner

Hace apenas unas semanas, Ricardo Montaner reveló que cuando llegó a México, Raúl Velasco “congeló” su carrera debido a que no le gustaba su forma de vestir, por lo que sin importarle su talento no lo presentó más en “Siempre en Domingo”, no obstante, el papá de Evaluna Montaner refirió que recorrió toda la República Mexicana por su cuenta ofreciendo conciertos para promocionar sus canciones hasta que logró alcanzar la fama y fue así como de nueva cuenta el polémico presentador lo volvió a invitar a su programa.

Cabe mencionar que Ricardo Montaner también refirió que no le tenía rencor a Raúl Velasco, incluso, detalló que llegaron a ser grandes amigos y que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los intérpretes favoritos del titular de “Siempre en Domingo”.

