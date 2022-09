Raúl Velasco le coqueteó a esta guapa participante de MasterChef Celebrity en “Siempre en Domingo”

Hace unos días, te contamos cómo es que Raúl Velasco humilló a Tatiana, la conductora de MasterChef Celebrity, por su peso y en esta ocasión te contaremos cuando el icónico conductor de “Siempre en Domingo” hizo de las suyas y le coqueteó deliberadamente a una de las participantes más atractivas de “la cocina más famosa de México” a quien, incluso, quiso darle una nalgada.

Este memorable episodio de la televisión mexicana ocurrió a mediados de la década de 1990, cuando Lorena Herrera estaba iniciando su carrera como cantante y como la mayoría de artistas dela época, si quería tener éxito tenía que presentarse en el escenario de “Siempre en Domingo” para conseguir la aprobación de Raúl Velasco, quien en ese entonces era el hombre más importante de la industria del espectáculo.

Lorena Herrera debutó como cantante en "Siempre en Domingo". Foto: Especial

En aquella ocasión Lorena Herrera deleitó al público con un par de canciones y posteriormente Raúl Velasco le hizo su clásica entrevista donde las cosas comenzaron a subir de tono pues el presentador no pudo resistirse a los encantos de la también actriz y le preguntó a modo de broma que si no le gustaban los casados y dicho comentario dio a pie a que la sinaloense le siguiera el juego y se enrolaron en un intenso coqueteo.

En otro momento de la acalorada charla, Raúl Velasco le dijo a la participante de MasterChef Celebrity que salir con un casado era garantía de experiencia en el amor, no obstante, la actriz aseguró que prefería a los solteros o en su defecto, divorciados. Posteriormente el titular de “Siempre en Domingo” le pidió a Herrera que describirá cómo era su hombre ideal y esto dio pie a un nuevo coqueteo de la también modelo.

“Siempre lo he dicho, no es porque estés aquí, pero a mí me encantan los hombres chaparritos, he tenido cuatro novios y de ellos tres han sido chaparritos, el pasado era más chaparrito que tú y ¿a dónde le llegan a uno?, ahí” dijo Lorena Herrera mientras abrazaba al conductor contra su pecho y ante esta candente escena el presentador alcanzó a decir “ahí es donde uno tiene que llegar”.

Raúl Velasco quería darle una nalgada a Lorena Herrera

Luego del acalorado momento, Raúl Velasco aseguró que en el caso de Lorena Herrera ya no era necesario darle su clásica “patadita de la buena suerte” pues ya tenía experiencia en la televisión y su carrera como cantante sería todo un éxito, no obstante, el conductor bromeó y dijo que debería cambiar “la patadita” por una nalgada”, provocando la risa del público, finalmente el conductor sí hizo si ritual para la buena suerte.

Cabe mencionar que tras este coqueteó entre ambas figuras surgieron diversos rumores en los que se aseguraba que tuvieron una relación furtiva, no obstante, nunca se presentaron pruebas de esto, por su parte, hace algunos años Lorena Herrera recordó este bochornoso episodio y se mostró más que apenada y aseguró que todo se trató de “una tontería de juventud”.

