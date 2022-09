Raúl Velasco: Ellos fueron los tres artistas vetados por el conductor de “Siempre en Domingo”

Para nadie es un secreto que Raúl Velasco llegó a ser considerado como el hombre más importante de la industria del espectáculo en México debido a que prácticamente él se encargaba de decidir a qué artistas mandaba o no al estrellato y debido a esto se dice que en diferentes ocasiones llegó a abusar de su poder para congelar las carreras de algunos artistas con los que tuvo algunas diferencias, por lo que en esta ocasión te presentamos a tres artistas que fueron vetados por el titular de “Siempre en Domingo”.

“Cepillín”

Ricardo González Gutiérrez, quien era mejor conocido como “Cepillín”, sostuvo una intensa rivalidad con Raúl Velasco, la cual inició a finales de la década de 1970, cuando el famoso payasito se presentó en “Siempre en Domingo” por órdenes directas de “El Tigre” Azcárraga, lo cual no resultó del agrado del presentador, quien semanas atrás ya lo había rechazado, no obstante, el recibimiento del público al también fue tan bueno que Televisa le ofreció su propio programa y esto terminó de encolerizar al presentador.

El programa de “Cepillín” alcanzó un rating más que aceptable desde sus primeras transmisiones y esto habría molestado al conductor, quien luego de unos meses al aire se habría encargado de mover sus influencias para sacar del aire al “payasito de la tele”, quien en diferentes entrevistas acusó a Raúl Velasco de vetarlo y aseguró que esa fue la razón por la que luego de brillar en la pantalla chica no volviera a recibir una oportunidad en Televisa, no obstante, el conductor nunca habló del tema.

"Cepillín" arremetió en diferentes ocasiones contra Raúl Velasco. Foto: Especial

Flans

Hace apenas unos días, las integrantes del famoso grupo femenino de los ochentas recordaron que Raúl Velasco fue un elemento clave para el éxito de Flans, no obstante, también aseguraron que no todo fue miel sobre hojuelas pues el presentador tenía su carácter y para muestra de ello aseguraron que llegó a vetarlas por considerarlas “comunistas”.

“Hernaldo Zúñiga nos invitó a Nicaragua para cantarle a “los pipitos”, que eran todos estos chiquitos que habían sido “casualties” de guerra y cuando regresamos nos vetaron de la televisora, nos regañaron, el señor Raúl Velasco nos puso pintas y no sé qué tanto y yo sí le contesté y le dije ‘oiga, ¿no que usted era el unificador de América y no sé qué tanto?’ ‘¿Pero para niños comunistas? Aquí no apoyamos el comunismo’ decía y yo ‘pues eran niños’”, fueron las palabras con las que Ilse María Olivo recordó este desafortunado episodio que vivieron con Raúl Velasco.

Cabe mencionar que, las Flans no entraron en detalles y no revelaron cómo es que les levantó el castigo, no obstante, esta no es la única historia de terror que vivieron con Raúl Velasco debido a que se dice que llegó a hacerles propuestas indecorosas para apoyar las carreras de las tres integrantes, pero esto nunca se ha comprobado.

"Flans" obtuvo su fama en gran parte gracias a "Siempre en Domingo". Foto: Especial

Lucha Villa

Durante muchos años, Lucha Villa fue una de las cantantes preferidas de Raúl Velasco, sin embargo, a principios de la década de 1990 tuvieron una fuerte discusión por asuntos de dinero que terminó con “La Grandota de Camargo” siendo vetada de Televisa y por ello la cantante tuvo que buscar oportunidades en otras televisoras donde su carrera fue perdiendo fuerza, asimismo, se dice que años más tarde, motivada por su afán de volver a las filas de Televisa se sometió a la fallida cirugía estética que la obligó a retirarse definitivamente de los escenarios.

Al igual que en otras ocasiones, Raúl Velasco nunca habló de este desencuentro y solo se tiene el testimonio del reconocido diseñador Mitzy, quien fue en encargado de revelar esta historia.

Lucha Villa llegó a ser una de las artistas favoritas de Raúl Velasco. Foto: Especial

