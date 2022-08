Raúl Velasco: Así fue como el conductor habría mandado a la cárcel a Laureano Brizuela

Uno de los escándalos más grandes en la carrera de Raúl Velasco fue cuando supuestamente aprovechó todo el poder e influencia que tenía para mandar a encarcelar al cantante argentino, Laureano Brizuela, quien durante algunos años trabajó codo a codo con uno de los hijos del famoso conductor de “Siempre en Domingo”, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo es que ocurrió este oscuro episodio que tiene como protagonista al polémico presentador y al “Ángel del Rock”.

Para empezar a abordar el tema es importante puntualizar que este desafortunado episodio ocurrió en el año de 1989, cuando Laureano Brizuela estaba consolidando su carrera en México y en ese entonces trabajaba codo a codo con Raúl Velasco Jr. el hijo del titular de “Siempre en Domingo”, quien al igual que su padre estaba inmiscuido en el ambiente artístico donde se desempeñaba como manager.

Laureano Brizuela llegó a la cárcel por culpa del hijo de Raúl Velasco. Foto: Especial

En 1989, Laureano Brizuela estuvo preso por cuatro meses y medio acusado de haber cometido el delito de evasión fiscal, no obstante, en cuanto recuperó su libertad trató de limpiar su nombre y señaló a su representante, Raúl Velasco Jr. de haberse quedado con el dinero para pagar los impuestos, pues supuestamente el hijo del conductor era el encargado de ver todos los asuntos legales del “Ángel del Rock” y se había comprometido a tener todo en regla, lo cual, evidentemente no sucedió.

Luego de algunos años de este trago amargo que fue clave para que la carrera de Laureano Brizuela no siguiera creciendo como lo venía haciendo, el cantante argentino escribió un libro titulado “infamia del poder en México, mi crónica del terrorismo fiscal, sus víctimas, sus tácticas y sus inquisidores” en el cual, escribió a detalle cómo es que ocurrió este oscuro episodio y fue aquí donde se lanzó en contra de Raúl Velasco, a quien acusó por abusar de su poder para sacar del problema a su primogénito y enviar tras las rejas al “Ángel del Rock”.

Raúl Velasco dejó a su suerte a Laureano Brizuela. Foto: Especial

En dicho libro, Laureano Brizuela detalló que antes de llegar a la cárcel, ya había sido notificado sobre su problema con las autoridades fiscales, pero detalló que Velasco Jr. se comprometió a arreglar todo, no obstante, esto no ocurrió y por ello él terminó siendo arrestado, posteriormente, detalló que quedó completamente en el abandono debido a que su representante le pidió ayuda a su padre para que aprovechara sus influencias y saliera limpio del problema tal como ocurrió.

“Raúl Velasco en lugar de defendernos a su hijo y a mí, defendió solo a su hijo, mientras trataban de sacar a su hijo del problema se olvidaron de que yo era un ser humano y que también me tenían que cuidar, me dejaron a las manos de estos funcionarios corruptos que manejaban todo el tema fiscal y dije ‘esto no se los voy a perdonar’”, recordó “el ángel del Rock” en 2018 durante una entrevista.

Cabe mencionar que, pese a que todo el mundo se enteró de este problema, nadie cuestionó de forma directa a Raúl Velasco ni a su hijo, por lo que ambos salieron bien librados, por su parte, Laureano Brizuela, aunque pudo demostrar su inocencia, ya no pudo darle un nuevo gran impulso a su carrera, no obstante, ha logrado mantenerse activo dentro del ambiente artístico.

