Raúl Velasco: Ella fue la bella cantante que confrontó al conductor por sus humillaciones

Raúl Velasco protagonizó decenas de escándalos a lo largo de su carrera en la televisión mexicana debido a que en más de una ocasión humilló a cantantes, comediantes y actores que se presentaban en “Siempre en Domingo”, sin embargo, no todos los artistas estaban dispuestos a soportar sus mordaces críticas y groseras actitudes, por lo que en esta ocasión te diremos quién fue la bella cantante que confrontó al polémico presentador para ponerlo en su lugar.

Hace apenas unos días, "Pandora" ofreció una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado donde hicieron un extenso recorrido por los buenos y malos momentos de su carrera y durante la charla fue inevitable que saliera a flote el nombre de Raúl Velasco pues aunque señalaron que el conductor fue una pieza clave para su fama, también recordaron los malos momentos que les hizo pasar gracias a sus fuertes críticas, en especial en contra de Isabel Lascurain, quien dijo siempre haber sido exigida de sobremanera por el conductor.

Raúl Velasco apoyó la carrera de "Pandora" desde sus inicios. Foto: Especial

“Conmigo era muy duro, no sé, me exigió mucho y mira que lo acabé queriendo, pero fue bien duro conmigo, y con Velasco pasa que era una persona tan importante que no tenía el filtro de decirle las cosas de buena forma, un día se subió en un avión y me dijo directamente, con todos los artistas ahí, era cuando “Siempre en Domingo” viajaba e íbamos todos ahí en un chárter todos los artistas, subiendo me vio y me dijo ‘a ver tú, si no bajas de peso no vuelves a salir en la tele, eh’ y no era momento, aunque sí acepté su comentario, debió decírmelo más en privadito”, recordó Isabel Lascurain.

Mayte confronta a Raúl Velasco

A mediados de la década de 1990, Raúl Velasco fue diagnosticado con cáncer y ante dicha situación, Mayte Lascurain, aprovechó para ponerse en contacto con el conductor y le escribió una fuerte carta en la que le recriminó por las groserías y humillaciones que le hizo a “Pandora”, en especial a su hermana Isabel y señaló que lejos de tomarlo a mal, el polémico titular de “Siempre en Domingo” le agradeció la sinceridad pues se dio cuenta que sus malas acciones habrían sido una de las causa de su terrible enfermedad.

“Ya tenía cáncer, lo digo con todo respeto a quien esté escuchando, yo soy una persona que no me pudo quedar callada y entonces le escribí y antes que todo, señor Velasco agradecerle muchísimo todo el cariño y apoyo porque somos quienes somos gracias a su programa de televisión, pero usted ha sido un hombre muy fuerte, a mi hermana la ha tratado con mucha dificultad, ha sido muy soberbio con los artistas, ha sido muy poco tolerante, entiendo que quiere guiarnos y presentar lo mejor, pero no son formas, yo todo eso se lo dije, fue muy poco empático y no nos quedaba otra más que hacerle caso”, recordó la integrante de "Pandora".

Como se mencionó antes, Raúl Velasco no se molestó tras ser confrontado por Mayte Lascurain y hasta le agradeció por haberle hecho ver sus errores.

“Me contestó y me dijo, ya tenía cáncer en el estómago: ‘Mayte, ¿cómo agradecerte todo esto que me estás diciendo? Porque si nunca había entendido el por qué me está pasando lo que me está pasando, cáncer en el hígado, hoy me estás dando una razón’, fuerte y desde ahí nos volvimos muy buenos amigos, me separé y el ahí estaba, muere mi padre y me vuelve a hablar y Dorle (Klokow) me quiere mucho por ese detalle, me agarré aquellos que ustedes tienen, le escribí y me desahogué” finalizó.

