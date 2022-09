Gloria Trevi desafió a Raúl Velasco con su irreverencia en pleno programa en vivo: VIDEO

En los primeros años de su carrera, Gloria Trevi se caracterizó por su irreverencia sobre el escenario, sin embargo, su rebelde actitud casi le cuesta la carrera pues en una de sus presentaciones en “Siempre en Domingo” desafió a Raúl Velasco, quien en ese momento era considerado como el hombre más importante de la industria del espectáculo en México, por lo que en esta ocasión recordaremos este curioso episodio entre la cantante regiomontana y el polémico conductor.

Esta anécdota ocurrió en el año de 1989 cuando Gloria Trevi estaba dando sus primeros pasos como cantante y se presentó en “Siempre en Domingo” para promocionar el single “Dr. Psiquiatra”, el cual fue todo un éxito en su momento. La presentación de la regiomontana, inició de muy buena manera, pues Raúl Velasco habló maravillas de la joven de 21 años y hasta le dio su clásica “patadita de la buena suerte”.

Una vez que Gloria Trevi terminó su alocado performance, Raúl Velasco se aceró para entrevistarla y preguntó qué cuál era el motivo de su locura, haciendo referencia a su canción y fue aquí donde la cantante, todavía eufórica, respondió que no estaba loca, que estaba desesperada por bailar, cantar y por quitarle los lentes al conductor, quien fue despojado de sus anteojos.

Inicialmente, Raúl Velasco intentó evitar que Gloria Trevi le quitara los lentes, pero momentos después lo tomó con humor y él mismo se los quitó y bromeó asegurando que lo hacía “para evitar ver tentaciones”, posteriormente, la intérprete de “El recuento de los daños” siguió con su actitud irreverente y elogió al conductor y hasta pidió “una chifladita” del público para el presentador, no obstante, la propia Gloria Trevi señaló que su actitud con el titular de “Siempre en Domingo” no fue bien vista por muchas personas pues consideraron que lo desafió y que por ello su carrera estuvo en peligro, no obstante, tuvo la fortuna de caerle bien a Velasco y las cosas no pasaron a mayores.

Gloria Trevi fue insultada tras brillar en “Siempre en Domingo”

A más de tres décadas de su bochornoso debut en “Siempre en Domingo”, Gloria Trevi recordó que cuando intentó quitarle los lentes a Raúl Velasco sus colaboradores, ejecutivos de Televisa y de su disquera que presenciaron el momento se escandalizaron por su irreverencia y fue ahí donde comprendió que podría meterse en problemas por lo que a partir de ese momento decidió modular su comportamiento, no obstante, reiteró que su talento y el éxito que tenía la ayudaron para no ser reprendida por el conductor, quien a partir de ese momento la invitó en diferentes ocasiones a su programa.

Por otra parte, Gloria Trevi recordó que su alocado debut en “Siempre en Domingo” también puso en aprietos a Emilio “El Tigre” Azcárraga pues le estaba presumiendo el famoso programa a un importante personaje religioso al que le había dicho que era una producción completamente familiar, pero sus palabras se cayeron cuando apareció al aire la regiomontana, quien terminó siendo insultada.

“El señor Emilio Azcárraga “El Tigre” estaba viendo el programa, estaba con un señor de la iglesia, un Arzobispo o una cosa así y le dice que este es el programa familiar por excelencia y le toca que sale la Gloria Trevi echa toda una fiera con los pelos parados y el Arzobispo le dice ‘está muchacha parece una prostituta francesa’, pero Raúl Velasco estuvo contentísimo”, recordó hace un par de años Gloria Trevi durante una entrevista.

