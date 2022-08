Raúl Velasco incomodó a estas tres bellas cantantes con comentarios sobre su físico

A lo largo de su carrera como conductor de “Siempre en Domingo”, Raúl Velasco se ganó el mote de “el máximo villano de la televisión mexicana” debido a las múltiples groserías que les hacía a sus invitados, sin embargo, estas no fueron las únicas polémicas que protagonizó el icónico conductor pues también se vio envuelto en diferentes escándalos de supuesto acoso, por lo que en esta ocasión te diremos quiénes fueron las tres bellas cantantes que fueron incomodadas por los comentarios del icónico presentador.

Paulina Rubio

En 1992, “La Chica Dorada” se lanzó como solista luego de haber dejado “Timbiriche” y como la mayoría de artistas del momento, tuvo que presentar su disco en “Siempre en Domingo”, donde Raúl Velasco se mostró más que entusiasmado por proyectar la carrera de Paulina Rubio, a quien conoció desde que eran tan solo una niña, no obstante, al finalizar su presentación el polémico presentador le hizo un incómodo comentario a la cantante, el cual, se considera rayó en el acoso.

“Te estaba observando en pantalla y te quiero decir que me gusta ese lunar coqueto que te subrayaron ya ahora, las cejas ya más oscuras que le dan a tu cara un toque más interesante y con el perdón de tu mamá, que también tiene unas piernas sensacionales, yo creo que las heredaste porque tienes unas bonitas piernas, entonces es uno de los muchos atractivos que tiene y toda en dorado te ves con mucha luz en la televisión, no te he encontrado nada negativo”, fue el polémico comentario de Raúl Velasco.

Irán Castillo

En 1997, Irán Castillo incursionó en el mundo de la música y luego de dar una muestra de su depurada técnica para cantar en “Siempre en Domingo” la joven actriz tuvo una breve e incómoda entrevista con Raúl Velasco, quien hizo énfasis en la blusa de la actriz, la cual tenía una abertura en la zona abdominal y el presentador hizo diferentes comentarios para decirle lo bien que se veía vestida de esa manera, no obstante, Irán Castillo se mostró sumamente incómoda.

Ante la incomodidad de la cantante, el conductor trató de justificarse con la siguiente frase: "¿Cómo te puedes apenar conmigo? Te lo estoy diciendo como un papá, no como un galán que te está fajando, ¡eh!", no obstante, sus palabras no pudieron evitar que Irán Castillo se mostrara incómoda.

Thalía

Pese a que Thalía fue una de las cantantes favoritas de Raúl Velasco esto no evitó que fuera víctima de sus desplantes y su acoso pues cabe recordar que en los inicios de su carrera como cantante, el conductor llegó a calificarla como “corrientota”, no obstante, en más de una ocasión el presentador coqueteó con la también actriz de forma abierta y aunque hay quienes aseguran que todo era planeado, otros señalan que el conductor realmente se sentí atraído por la protagonista de “María la del barrio” ya que en más de una ocasión hizo comentarios alusivos a su escultural figura y en especial de sus torneadas piernas.

