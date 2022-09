Raúl Velasco: Así fue el día que vetó a Flans por “comunistas”

Pese a que han pasado casi 16 años desde la desafortunada muerte de Raúl Velasco todavía siguen saliendo a la luz algunas historias que demuestran que el titular de “Siempre en Domingo” tenía un lado oscuro y en esta ocasión fueron las integrantes de “Flans” las que aseguraron que el icónico conductor las vetó acusándolas de apoyar el comunismo, por lo que en esta ocasión te contamos todo lo que dijeron las cantantes.

Fue durante una entrevista para el programa “Ventaneando” donde las integrantes de “Flans” y “Pandora” ofrecieron detalles del “Inesperado Tour” y durante la charla, ambas agrupaciones femeninas recordaron que Raúl Velasco fue un elemento clave para su éxito, ya que él fue el responsable de catapultarlas a la fama gracias a sus múltiples presentaciones en “Siempre en Domingo”, no obstante, no todo fue miel sobre hojuelas pues recordaron los malos tratos del conductor.

Las primeras en traer a la palestra un mal recuerdo del conductor fueron las integrantes de “Pandora”, pues Isabel Lascurain señaló que el conductor la amenazó con no volverla a presentar en “Siempre en Domingo” si no bajaba de peso y recordó que dicho comentario de Raúl Velasco la afectó mucho psicológicamente, por su parte, su hermana Mayte Lascurain recordó que tuvo que confrontarlo a través de una carta en la que le manifestó lo temido que era entre el gremio artístico por sus desplantes y groserías.

Raúl Velasco vetó a Flans por comunistas

Por su parte, cuando llegó el turno de las integrantes de “Flans”, Ilse María Olivo tomó la palabra y recordó que en alguna ocasión Raúl Velasco las vetó de su programa acusándolas de ser comunistas después de haber ofrecido un concierto en Nicaragua.

“Hernaldo Zúñiga nos invitó a Nicaragua para cantarle a “los pipitos”, que eran todos estos chiquitos que habían sido “casualties” de guerra y cuando regresamos nos vetaron de la televisora, nos regañaron, el señor Raúl Velasco nos puso pintas y no sé qué tanto y yo sí le contesté y le dije ‘oiga, ¿no que usted era el unificador de América y no sé qué tanto?’ ‘¿Pero para niños comunistas? Aquí no apoyamos el comunismo’ decía y yo ‘pues eran niños’”, recordó Ilse.

Raúl Velasco también fue acusado en alguna ocasión de truncar la carrera como solista de Ilse. Foto: Especial

Tras su comentario Ilse no entró quiso entrar en más detalles y no reveló cómo es que concluyó ese lamentable episodio con Raúl Velasco. Cabe mencionar que este no es el único capítulo oscuro entre el conductor y la integrante de Flans pues supuestamente Ilse vio truncada su carrera como solista a mediados de la década de 1990 debido a que se habría negado a las peticiones de índole sexual del titular de “Siempre en Domingo”, no obstante, la cantante no tocó este tema y esta anécdota solo se suma a la amplia lista negra de actos indebidos del polémico presentador, quien fue considerado como el hombre más importante de la industria del espectáculo durante casi treinta años.

