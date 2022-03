Raúl Velasco sepultó la carrera de una bella cantante que se negó a una turbia petición

Raúl Velasco fue el hombre más importante de la industria del entretenimiento en México durante la segunda mitad del siglo pasado y su posición le permitió comportarse de forma despectiva con algunos de los invitados que tenía en “Siempre en Domingo”, sin embargo, nunca protagonizó algún escándalo de índole sexual, pero los recientes casos de abusos dentro de los medios originaron que saliera a la luz nueva información que mancharía por completo la carrera del mítico presentador por lo que en esta nota te diremos todo lo que sabemos al respecto.

Esta nueva información que compromete la reputación y honorabilidad de Raúl Velasco fue difundida a través del programa “En Shock”, el cual es conducido por el periodista Jorge Carbajal, quien a propósito de los casos de Luis de Llano y Toño Berumen, señaló que estos productores no fueron los únicos que realizaban prácticas indebidas pues el titular de “Siempre en Domingo” también pedía favores sexuales para promocionar las carreras de algunas cantantes y quienes se negaban eran condenadas al fracaso y señaló a Ilse de Flans como una de las que rechazó las propuestas del presentador.

Esta teoría del periodista sugiere que luego de haber dejado Flans en 1992, Ilse tenía una prominente carrera dentro de la música pues así lo dejó ver en su primer disco, el cual fue llamado “África”, pero su declive ocurrió hasta 1996 cuando decidió lanzar su segundo álbum como solista, “El Río”, sin embargo, dicha placa discográfica ya no contó con la misma promoción en medios pues según el periodista, Raúl Velasco bloqueó su carrera por negarse a cumplir una turbia petición de índole sexual.

“Después hacen otro disco y casualmente el disco ya no se promociona y mucho menos como se promocionaba en “Siempre en Domingo”, ya no, y después de eso ya Ilse se desapareció, ya no hubo nada de Ilse, ¿por qué crees? Porque no le hizo jalón al señor Velasco”, señaló el periodista Jorge Carbajal.

Ilse no ha confirmado o desmentido la información emitida por el periodista. Foto: Especial

Actualmente, Ilse tiene 56 años y se encuentra participando en el “Inesperado Tour” con Flans y Pandora, no obstante, no ha confirmado o desmentido esta teoría de Jorge Carbajal por lo que se espera que sea en los siguientes días cuando hable sobre esta polémica que, de ser cierta, cambiaría por completo la imagen de Raúl Velasco, quien falleció en noviembre 2006 por diversas complicaciones hepáticas.

Es importante señalar que en vida, el conductor también fue señalado de haber tenido una relación prohibida con Yuri, pues en ese entonces la cantante veracruzana era prácticamente una niña, pero el conductor y su esposa Dorle Klowow negaron dichas especulaciones y hasta tomaron el asunto con cierto humor.

