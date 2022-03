Raúl Velasco habría aprovechado su poder para enviar a la cárcel a este cantante argentino

La posición privilegiada de la que gozaba Raúl Velasco dentro de la industria del espectáculo le permitió en más de una ocasión comportarse de forma grosera con los invitados que tenía en “Siempre en Domingo”, sin embargo, hay un caso específico que rebasa todos los límites y del cual casi no se habla, pues se dice que el polémico conductor se habría aprovechado de su poder para mandar a encarcelar a un famoso cantante argentino por lo que a continuación te decimos todo lo que sabemos acerca de este oscuro episodio en la vida del famoso presentador que se caracterizaba por su icónica frase de “Aún hay más”.

Lo primero que hay que saber es que en este lío los protagonistas fueron el primogénito del polémico conductor, Raúl Velasco Jr. y el famoso cantante argentino, Laureano Brizuela. Corría el año de 1989 y todo transcurría de manera favorable para “El Ángel del Rock”, como se conocía al argentino, sin embargo, en diciembre de 1989 fue encarcelado acusado de haber cometido el delito de evasión fiscal.

Laureano Brizuela tuvo como mánager a Raúl Velasco Jr. durante los años ochenta. Foto: Especial

Luego de cuatro meses y medio en la cárcel, el cantante argentino pudo comprobar su inocencia y salió libre, sin embargo, dicho episodio en su vida dejó una huella imborrable que empañó su carrera y proyección de la misma por lo que perdió fuerza, sin embargo, una vez que recuperó su libertad, Laureano Brizuela buscó limpiar su nombre y culpó a su entonces representante, Raúl Velasco Jr. de haberse quedado con el dinero para pagar los impuestos.

En esa batalla legal, las autoridades fiscales mexicanas habrían incautado diferentes bienes a Laureno Brizuela, tanto en México como en Estados Unidos, sin embargo, nunca pudo recuperar nada pese a haber comprobado su inocencia, pero en el libro llamado “infamia del poder en México, mi crónica del terrorismo fiscal, sus víctimas, sus tácticas y sus inquisidores”, el cantante argentino relató todo lo vivido y es aquí donde salió a relucir el nombre del presentador de “Siempre en Domingo”.

El polémico presentador nunca habló sobre este caso. Foto: Especial

En dicho libro, así como en diferentes entrevistas, Laureano Brizuela explica que él y su representante, el hijo del conductor, se enteraron del problema previo a su encarcelamiento, pero se supone que Velasco Jr. se haría cargo de todo, cosa que evidentemente no hizo y habría solicitado el apoyo de su padre para que aprovechara sus influencias para que se desmarcara del problema dejando en el completo abandono al argentino.

“Raúl Velasco en lugar de defendernos a su hijo y a mí, defendió a su hijo solo, mientras trataban de sacar a su hijo del problema se olvidaron de que yo era un ser humano y que también me tenían que cuidar, me dejaron a las manos de estos funcionarios corruptos que manejaban todo el tema fiscal y dije ‘esto no se los voy a perdonar’”, señaló Brizuela durante una entrevista para “Sale el Sol” en 2018.

Por su parte, Raúl Velasco y su hijo lograron su cometido de salir bien librados de todo este asunto y nunca realizaron declaración alguna sobre este problema en el que el único afectado fue Laureano Brizuela.

