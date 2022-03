Raúl Velasco: Así incomodó a Enrique Iglesias en su debut en “Siempre en Domingo”

En alguna ocasión Raúl Velasco confesó que Julio Iglesias era su artista favorito y señaló que se sentía muy orgulloso de haber contribuido a que la carrera del cantante español despegara en México y en toda Latinoamérica, además, llegaron a entablar una estrecha amistad, sin embargo, esto no evitó que el polémico conductor se portara un tanto grosero con el hijo del intérprete de “Me olvidé de vivir” pues la primera vez que presentó a Enrique Iglesias en “Siempre en Domingo” lo hizo sentir incómodo en diversas ocasiones.

En 1995, Enrique Iglesias se presentó por primera vez en “Siempre en Domingo”, tenía 20 años y estaba promocionando su álbum homónimo con el que quería imponer su propio estilo e imagen para desmarcarse de la figura de su padre, pues él así lo confesó, por lo que estos elementos fueron la clave para que Raúl Velasco intentara meterlo en aprietos en más de una ocasión.

El polémico conductor comenzó la charla con una indiscreción que dividió opiniones pues muchos lo consideraron una transgresión a la privacidad de Enrique Iglesias ya que ventiló que en su habitación de hotel tenía su ropa interior colgada por todos lados por lo que al cantante no le quedó de otra más que confesar que simplemente no le gustaba que alguien más lavara su ropa íntima, lo que le pareció muy cómico al conductor.

Tras este primer momento incómodo, Raúl Velasco hizo un comentario referente a su imagen, la cual, no parecía agradarle mucho, “En tu deseo de ser diferente, buscas romper el esquema de lo que es el papá y aquí vienes… algunos van a decir, ‘viene con jeans negros que no los suelta para nada, la camisa de fuera’, ya me imagino tú, si le dieras voz a un señor que se llama Julio Iglesias, ¿Qué te estaría diciendo, Enrique?”, señaló el conductor.

Tras este comentario que incluyó un gesto despectivo por su imagen, Enrique Iglesias pudo salir bien librado asegurando que sus padres están contentos por él y que no tienen problemas con su apariencia pues lo único que les importa es su felicidad.

Para finalizar, otro momento que incomodó visiblemente a Enrique Iglesias fue la clásica patadita de la buena suerte de Raúl Velasco pues el joven español aparentemente no sabía que este era el ritual del conductor cuando debutaba a algún cantante en “Siempre en Domingo”, incluso quiso negarse, pero el conductor no se lo permitió y terminó propinándole su famosa patada.

Cabe mencionar que, de manera general, la entrevista de Raúl Velasco a Enrique Iglesias culminó en buenos términos pues su presentación en el programa fue todo un éxito, sin embargo, el conductor fue criticado por tratar de sacar polémica donde no la había, además, quedaron exhibidos sus prejuicios por la imagen de las personas.

