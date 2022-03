Raúl Velasco: ¿por qué le daba una “patadita” a los artistas que cantaban en “Siempre en Domingo”?

Durante casi tres décadas al aire, Raúl Velasco se encargó de proyectar la carrera de cientos de artistas que desfilaron por el escenario de “Siempre en Domingo” y uno de los rituales más famosos del conductor con los cantantes o grupos debutantes era su clásica “patadita”, por lo que en esta ocasión te decimos por qué es que lo hacía.

Hasta donde se sabe, Raúl Velasco era un hombre de cábalas que tenía creencias místicas bastante arraigadas y dicha situación se vio reflejada en dos aspectos que marcaron su personalidad y que lo caracterizaron a lo largo de su carrera, la primera fue su famosa frase de “Aún hay más”, la cual, esconde detrás un profundo significado que da cuenta de su cosmogonía y la segunda fue el famoso ritual de la patadita que le daba a los artistas debutantes que se presentaban en “Siempre en Domingo”.

El famoso y polémico conductor, comenzó a realizar este sutil ritual a principios de la década de 1970, cuando “Siempre en Domingo” se convirtió en la plataforma oficial de lanzamiento de artistas y de acuerdo las propias palabras del presentador, el significado de patear de forma sutil a los cantantes era mandarlos a la cima del éxito, augurarles una buena y prolífera carrera y para la buena suerte en general.

El ritual de la patadita de la buena suerte, se repitió cientos de veces en “Siempre en Domingo”, incluso, hubo algunos artistas que llegaban a pedirla pues ser pateados por Raúl Velasco era como ser tocados por el Rey Midas, sin embargo, no a todos a los que les dio su famosa patadita lograron triunfar pues algunos se quedaron en el camino, mientras que en otros casos él mismo se encargaba de hacerlos triunfar permitiéndoles que se presentaran en más de una ocasión en su famoso programa.

La única artista a la que Raúl Velasco se negó a darle la clásica patadita de la buena suerte fue Paulina Rubio, sin embargo, no fue porque se quisiera arruinar su carrera como solista sino todo lo contrario, pues en esa ocasión el conductor argumentó que no haría su famoso ritual con “La Chica Dorada” porque simple y sencillamente ella no lo necesitaba pues estaba seguro que con o sin patadita triunfaría dentro de la industria musical y tuvo razón.

Raúl Velasco dio cientos de "pataditas de la buena suerte". Foto: Especial

Cabe mencionar que luego de que se hiciera famosa la patadita de la buena suerte, este ritual comenzó a replicarse prácticamente en toda la industria del espectáculo y se repetía cada que alguien emprendía un nuevo proyecto, además, dicho ritual también se replicó en diferentes países de América Latina donde “Siempre en Domingo” también era transmitido.

