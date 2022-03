¿Raúl Velasco acosó a Paulina Rubio en “Siempre en Domingo? Esta es la historia

Paulina Rubio debutó como solista en el año de 1992 y como la gran mayoría de artistas de la época tuvo que presentarse en “Siempre en Domingo” para darle un buen impulso a su carrera, sin embargo, no la pasó muy bien en el programa pues Raúl Velasco habría pasado la línea de los halagos y muchos seguidores de la cantante aseguran que terminó acosando a “La Chica Dorada” por lo que a continuación te contamos qué fue lo que pasó en aquel programa.

Este incidente ocurrió en septiembre de 1992, Paulina Rubio acababa de salir de Timbiriche y se encontraba promocionando su primer álbum como solista llamado “La Chica Dorada” y como parte de la promoción incluía presentar un par de temas en “Siempre en Domingo” y durante su presentación realizada por Raúl Velasco, el conductor se mostró sumamente emocionado por tener en su escenario a una artista a la que había visto crecer desde que era una niña.

En el foro de grabación, estaban presentes la abuela y la mamá de Paulina Rubio a quienes el polémico conductor les pidió ponerse de pie para felicitarlas por la carrera de “La Chica Dorada”, además las llenó de elogios por su belleza y fue así como dio paso al número musical de la joven cantante y una vez que finalizó ocurrió el momento considerados por muchos como un auténtico caso de acoso.

Para iniciar, Raúl Velasco se negó a darle su clásica “patadita de la buena suerte” argumentando que ya no la necesitaba pues su carrera había empezado desde hacía muchos años y estaba seguro de que tendría una exitosa carrera en solitario, posteriormente comenzó a hacer diversos comentarios sobre su evolución física, no obstante, muchos televidentes consideran que se excedió en sus comentarios.

“Te estaba observando en pantalla y te quiero decir que me gusta ese lunar coqueto que te subrayaron ya ahora, las cejas ya más oscuras que le dan a tu cara un toque más interesante y con el perdón de tu mamá, que también tiene unas piernas sensacionales, yo creo que las heredaste porque tienes unas bonitas piernas, entonces es uno de los muchos atractivos que tiene y toda en dorado te ves con mucha luz en la televisión, no te he encontrado nada negativo, te veo con ojos de cariño”, señaló el conductor.

Para finalizar, Paulina Rubio le regaló el primer disco de la producción que estrenaría en días posteriores y ante el presente, Raúl Velasco le reiteró su cariño y le dio un beso en la mejilla para darle paso a un nuevo número musical con el que deleitó al público con “Mío”, una de las canciones más exitosas de su primer disco.

En su momento, la situación a nadie le pareció extraña, no obstante, con el paso de los años los internautas que se encuentran este video en YouTube han asegurado que el comportamiento de Raúl Velasco fue de un acosador y lo han criticado fuertemente, no obstante, Paulina Rubio nunca ha hablado sobre este episodio de su carrera.

