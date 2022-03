Raúl Velasco intentó exhibir a Alaska por su apariencia y terminó humillado: VIDEO

Alaska fue una de las primeras cantantes de música pop en salir de los estereotipos en cuanto a vestimenta se refiere y dicha situación no era bien vista por todos, incluyendo a Raúl Velasco, quien durante una presentación de la querida cantante en “Siempre en Domingo” intentó exhibirla por su extravagante forma de vestir, no obstante, después de una charla sumamente aleccionadora, el exhibido fue él, por lo que en esta ocasión recordamos esta anécdota del polémico presentador.

Alaska y Dinarama debutó en “Siempre en Domingo” a mediados del año de 1987 para presentar el álbum “No es pecado” y en el famoso programa interpretaron el sencillo “A quién le importa”, el cual fue un fenómeno debido a que sonaba por todas partes y se dice que fue gracias a esto que Raúl Velasco aceptó presentarlos sobre su escenario pues hasta antes de este éxito arrollador se había negado a tenerlos como invitados pues aparentemente también formaban parte de la lista de artistas rechazados por el conductor, en este caso por su estrafalaria imagen.

Luego de su acto musical, Raúl Velasco entrevistó a María Olvido Gara Jova, quien es mejor conocida como Alaska y para empezar le señaló que le parecía sumamente extraño que teniendo una apariencia tan extravagante y “punk” cantara canciones tan “fresas” por lo que le pidió que tratara de explicar su imagen y la esencia que intentaba proyectar.

Ante este planteamiento, la cantante hispano-mexicana respondió de la mejor manera y le explicó a Raúl Velasco que el hecho de vestir de cierta manera no definía totalmente sus gustos ni su personalidad, además, señaló que buscaba eliminar los estereotipos y prejuicios por esta situación, no obstante, el polémico presentador siguió insistiendo en el tema y refirió que su imagen se podría asociar con drogas, promiscuidad y otros aspectos negativos, pero la cantante soltó un comentario contundente.

“Nunca debemos juzgar, es lo malo que tenemos todos, todos lo hacemos, yo me incluyo, todos juzgamos por la apariencia, pero no se debe hacer así” señaló la joven cantante, quien dejó sin palabras al conductor y solamente pudo decir que dicha charla fue muy aleccionadora.

Raúl Velasco busca la polémica

En otro momento de la entrevista, Raúl Velasco sacó una revista donde se exhibía la supuesta casa de la cantante, la cual estaba llena de lujos por lo que le pidió aclarar dicha situación, no obstante, Alaska señaló que no tenía casa en México y que todo se trataba de una confusión e información mal intencionada de una revista pues para empezar ni siquiera tenía propiedades en México, pero el conductor no quitaba el dedo del renglón e insistía en sacar alguna declaración polémica de Alaska, quien pudo manejar correctamente la situación y salió bien librada de la entrevista con el presentador, quien no tuvo otra opción más que liberar la presión y darle espacio para una nueva intervención musical.

Esta actitud de Raúl Velasco fue muy criticada en su momento, pues señalaron que detrás de su supuesta amabilidad siempre tuvo escondidas intenciones hostiles para comprometer a la cantante, sin embargo, no lo logró y dicho episodio de “Siempre en Domingo” sigue siendo objeto de críticas.

