Raúl Velasco fue amenazado por tigres en la casa de una famosa vedette, esta es la historia

La vida de Raúl Velasco ha sido una de las más interesantes de toda la historia de la televisión en México pues prácticamente conoció a todas las estrellas de la farándula de la segunda mitad del siglo pasado por lo que tenía todo tipo de anécdotas, sin embargo, ninguna de ellas es tan impresionante y rara como la vez que el conductor de “Siempre en Domingo” se quedó atrapado en la casa de una famosa vedette que no quería que se fuera de una fiesta y para ello soltó a sus mascotas, unos imponentes tigres que le impedían la salida.

Esta historia fue contada por los involucrados a principios de la década de los 2000 y en ese entonces, Raúl Velasco reveló que todo ocurrió a principios de la década de 1970 cuando él ya estaba consolidado como una de las grandes figuras de la televisión y cuando Irma Serrano “La Tigresa” era considerada como toda una diva.

Según el relato del conductor de “Siempre en Domingo”, Irma Serrano lo invitó a él y a otros productores de Televisa a una comida en su casa, la cual, estaba llena de lujos y objetos relacionados con la práctica de brujería y vudú con los que la bella vedette realizaba “trabajos” a sus amigos y enemigos.

Raúl Velasco tenía anécdotas con diferentes personalidades de la farándula. Foto: Especial

Luego de un largo rato conviviendo, Raúl Velasco se dispuso a retirarse de la casa de “La Tigresa” para ir a trabajar a Televisa, sin embargo, sus acompañantes le advirtieron que no lo hiciera pues podría provocar la ira de Irma Serrano, no obstante, no hizo caso y se despidió de la vedette, quien ante esta situación, mandó a soltar a un par de tigres que tenía como mascotas y le dijo a Raúl Velasco que era libre de irse, pero si salía al patio, iba a ser devorado por los imponentes animales, por lo que el conductor no tuvo otra opción más que quedarse hasta que la actriz y cantante decidiera que había acabado la reunión.

“Le dije, ‘Irma, ya me voy a chambear, muchas gracias por su hospitalidad, es usted muy linda’, ‘¿Te vas?, ¡Te ibas! Ya mandé a soltar el tigre, entonces si te vas o te apareces por esa puerta te come el tigre’”, recordó entre risas el conductor que no pudo salir de la casa de “La Tigresa” hasta que ella lo decidiera.

Irma Serrano señaló que tenía dos tigres como mascotas. Foto: Especial

Por su parte, Irma Serrano también confirmó esta historia y dejó ver que Raúl Velasco no fue al único al que le soltó a sus tigres para evitar que se fuera de su casa pues aparentemente fueron varias personalidades a las que les hizo lo mismo.

“Bueno, mientras yo estaba contenta no quería que se fuera nadie, tenía dos tigres entonces y los soltaba, tal vez le tocó a Raúl Velasco”, señaló entre risas “La Tigresa”, quien actualmente tiene 88 años y está alejada de los medios.

Raúl Velasco nunca reveló qué fue lo que pasó luego de quedar atrapado en la casa de “La Tigresa”, sin embargo, dicha anécdota es una de las más extrañas y peligrosas que le tocó vivir con otras celebridades de la farándula.

SIGUE LEYENDO:

Raúl Velasco: Ellos son los tres guapos HIJOS del conductor de “Siempre en Domingo” | FOTOS

Raúl Velasco le cumplió a Maradona este capricho para tenerlo en “Siempre en Domingo”