Raúl Velasco: Este es alto precio que pagó por sus desplantes en “Siempre en Domingo”

Raúl Velasco fue una de las figuras más importantes de la televisión mexicana durante la segunda mitad del siglo pasado debido a que tenía prácticamente todo el poder sobre la industria del espectáculo en México ya que él era el encargado de decidir a qué artistas les daba proyección o no en “Siempre en Domingo”, sin embargo, su privilegiada posición también lo hizo convertirse en uno de los principales enemigos públicos pues en más de una ocasión se dio el lujo de comportarse grosero con los artistas que iban a su programa y fue en la recta final de su vida cuando reveló si sus desplantes tuvieron consecuencias en su vida.

La lista de artistas que fueron exhibidos o rechazados por Raúl Velasco en “Siempre en Domingo” es sumamente extensa y entre estos artistas podemos encontrar nombres como Coque Muñiz, “El Zorro”, Thalía, Eugenia León, Pandora, Selena y Chico Che, tan solo por mencionar algunos.

"Siempre en Domingo" se mantuvo al aire por casi tres décadas. Foto: Especial

Estos rechazos del polémico conductor fueron provocados por diferentes situaciones pues en algunos casos ponía en duda la calidad interpretativa de los cantantes, también llegó a criticar a sus invitados por la forma de vestirse y prueba de ello es que a Thalía la llegó a llamar “corrientota”, además, también han salido a la luz algunos supuestos casos de discriminación pues se dice que llegó a mostrar aversión con ciertos cantantes por su origen, tono de piel y hasta posición económica, sin embargo, se animaba a presentarlos por el éxito que tenían en el momento y no por gusto.

Dos de los casos más extremos que ejemplifican a la perfección este lado oscuro de Raúl Velasco fueron cuando se presentó Jorge “El Coque” Muñiz en el icónico programa, pero al hacer playback fue exhibido por el conductor, quien ofreció disculpas al público y luego de un extenso discurso lo obligó a cantar completamente en vivo.

El otro caso es el de Fernando Villares Moreno, quien se presentaba bajo el nombre artístico de “El Zorro”, en esa ocasión, el joven cantante se presentó con un atuendo estrafalario, que el conductor calificó de “afeminado”, además, le dijo que no cantaba y que no le veía futuro en la industria del entretenimiento, ofreció disculpas al público por presentar a un artista de baja calidad en su programa y aseveró que no daría “gato por liebre”, además, argumentó que aunque era fuerte su comentario, tenía que hacerlo para conservar la credibilidad de “Siempre en Domingo”.

Raúl Velasco acabó de un solo tajo con la carrera de "El Zorro". Foto: Especial

Tras su comentario, la carrera de “El Zorro” quedó sepultada y pese a que una semana más tarde ofreció disculpas, tiempo después el joven cantante desapareció del ambiente artístico.

“Sí pagué un precio”

Luego de su retiro de la televisión, Raúl Velasco recordó en diversas ocasiones algunos de los momentos más bochornosos de su carrera y se mostró sumamente apenado por su actitud, sin embargo, en las de una ocasión reiteró que tenía que hacer ese tipo de comentarios pues su objetivo era presentar artistas de calidad al público, pero fue durante una entrevista para TV Azteca donde el conductor reconoció que sí pago un precio por sus desplantes en “Siempre en Domingo”.

“No llegue a la soberbia, pero sí al engreimiento y pues sí pagué un precio, el del arrepentimiento”, fueron las palabras del conductor de quien se sabe que sí llegó a ofrecer disculpas a unos cuantos cantantes cuando descubrió que sí tenían talento y que se había equivocado en juzgarlos de manera anticipada.

El conductor sí llegó a arrepentirse por su actitud. Foto: Especial

