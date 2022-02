Raúl Velasco: Este es el DELICADO motivo por el que se divorció de su primera esposa

La vida personal de Raúl Velasco sigue siendo un tema de conversación entre los seguidores de “Siempre en Domingo” y uno de los temas en los que se muestra mayor interés de forma recurrente es saber quién fue la primera esposa del polémico conductor y cuáles fueron los motivos que lo llevaron a divorciarse, por lo que en esta ocasión te revelaremos toda la verdad acerca de su primer matrimonio.

Como bien se sabe, Raúl Velasco, quien nació en Celaya, Guanajuato el 23 de abril de 1933, se mudó a la Ciudad de México cuando tan solo tenía 20 años para comenzar a trabajar como contador en el Banco Nacional de México, sin embargo, luego de un par de años alejado de su familia, decidió formar una para aliviar su soledad por lo que se casó con Hortensia Ruiz cuando acababa de cumplir 22 años y todavía no se imaginaba que sería una de las máximas figuras de la televisión.

El primer matrimonio de Raúl Velasco duró 15 años. Foto: Especial

Según las propias palabras de Raúl Velasco, se casó por primera vez porque se sentía muy solo, al igual que su entonces pareja, por lo que considera que su matrimonio estuvo basado más en la necesidad de tener compañía que por el amor, no obstante, con Hortensia procreó tres hijos, Raúl, Claudia y Arturo.

El primer matrimonio del polémico conductor de "Siempre en Domingo" duró alrededor de 15 años y él mismo señaló que hicieron todo lo posible por tratar de mantener a flote su relación principalmente por sus hijos, sin embargo, la situación llegó a un punto de quiebre irreversible que lo hizo divorciarse cuando apenas comenzaba a despuntar en la televisión.

¿Por qué se divorció Raúl Velasco?

De acuerdo con las propias declaraciones de Raúl Velasco y sus hijos, la señora Hortensia Ruíz era emocionalmente inestable y debido a ello el conductor tomó la decisión de separarse, sin embargo, las cosas no fueron tan sencillas pues su todavía pareja procedió legalmente contra el titular de “Siempre en Domingo”, incluso, trascendió que quería meterlo a la cárcel por motivos que no están muy claros, pero ambos terminaron enfrascándose en una batalla legal que terminó ganando Raúl Velasco pues se divorció y se quedó con la tutela de sus tres hijos, quienes eran todavía muy chicos por lo que su vida era muy intensa pues no podía descuidar a sus hijos ni su trabajo como conductor.

Tras su divorcio, Raúl Velasco tuvo diferentes relaciones y según señalan personas allegadas al conductor, lo que realmente buscaba era una madre para sus hijos, sin embargo, tuvieron que pasar varios años para que realmente encontrara el amor de su vida, Dorle Klokow, con quien iniciaría un intenso romance en el año de 1973 para quedarse con ella el resto de sus días.

Dorle Klokow, quien es de origen alemán, además de convertirse en su esposa, también asumió el rol de mamá para sus tres primeros hijos, con quien logró entablar una buena relación y se sabe que llegaron a considerarla como su segunda madre, además, junto al conductor también procreó dos hijos, Diego y Karina, siendo esta última la hija del conductor la más conocida ya que intentó seguir sus pasos en la televisión.

Dorle Klokow conquistó el corazón de Raúl Velasco y el de sus hijos. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Hija de Raúl Velasco y "La india María" acepta que vocalista de Belanova es su hermana

Raúl Velasco: Así fue la supuesta relación PROHIBIDA del polémico conductor con Yuri