Raúl Velasco: Ellas son las dos bellas HIJAS del conductor de “Siempre en Domingo” | FOTOS

En los últimos meses el interés por conocer acerca de la vida personal de Raúl Velasco ha ido en aumento y una de las dudas más recurrentes entre los seguidores del conductor de “Siempre en Domingo” es saber quiénes son las bellas hijas del polémico presentador, por lo que en esta ocasión te diremos este y otros datos que pueden resultarte interesantes sobre el también productor.

Como bien se sabe, Raúl Velasco estuvo casado en dos ocasiones y de estos dos matrimonios tuvo un total de cinco hijos, tres varones, (Raúl, Arturo y Diego) y dos mujeres (Claudia y Karina), por lo que a continuación te decimos todo lo que sabemos acerca de sus bellas herederas.

El primer matrimonio de Raúl Velasco fue una mujer llamada Hortensia Ruíz y con ella procreó a Raúl, Arturo y Claudia, quien era la menor, sin embargo, luego de 15 años de relación, el matrimonio llegó a su fin y el conductor se quedó con la custodia de sus tres hijos, quienes siempre fueron muy apegados a él y en diferentes ocasiones lo acompañaron a la grabación de “Siempre en Domingo”.

Raúl Velasco y sus tres primeros hijos. Foto: Especial

En el caso de Claudia, siempre trató de mantenerse con un perfil bajo y alejada de los reflectores, sin embargo, en algunas ocasiones apareció a cuadro y destacó por su belleza, por lo que muchos llegaron a pensar que aprovecharía la posición de su padre dentro de los medios para colocarla en alguna producción, sin embargo, esto no sucedió y se desconoce con exactitud a qué se dedica en la actualidad.

Claudia Velasco se ha mantenido alejada de los medios. Foto: Especial

Durante los últimos años de vida del conductor, Claudia Velasco apareció en diferentes homenajes a su padre junto a sus hermanos, además, durante una entrevista señaló que se llevaba muy bien con Dorle Klokow, la segunda esposa del conductor y tras la muerte del titular de “Siempre en Domingo” se ha mantenido completamente alejada de los reflectores.

Por otra parte, en el segundo matrimonio de Raúl Velasco, el cual fue con la alemana Dorle Klokow, procreó a Diego y Karina, siendo esta última su heredera más mediática y quien mostró un mayor interés por seguir sus pasos pues durante su juventud trabajó con su padre, quien le enseñó todos los secretos de la industria del espectáculo.

Karina intentó seguir los pasos de su padre. Foto: Especial

Karina Velasco llegó a ocupar el lugar de su papá en “Siempre en Domingo” debido a los problemas de salud que enfrentaba en la última etapa del icónico programa, además, también llegó a tener sus propios espacios en radio y televisión, se calcula que estuvo alrededor de 12 años sumamente activa dentro de la industria del espectáculo hasta que tiempo después decidió ponerle fin a su carrera artística para darle un giro a su vida de 180 grados.

Actualmente, Karina Velasco se dedica a dar conferencias sobre transformación y las diferentes modalidades de sanación por impulso energético basándose en el método yorgásmico. Su última aparición pública fue hace un par de años durante una misa en honor a su padre.

Karina abandonó los medios hace varios años. Foto: Especial

¿Una tercera hija del conductor?

En 2019, una mujer llamada Mirna Velasco, salió a declarar ante diferentes medios que era la hija no reconocida de Raúl Velasco y señaló que su madre había sido María Elena Velasco, quien era mejor conocida como “La India María” y con quien se rumoraba que su padre tuvo un romance furtivo, no obstante, hasta ahora no existen pruebas contundentes que confirmen su lazo sanguíneo con el conductor.

Mirna Velasco asegura ser hija de Raúl Velasco y "La India María". Foto: Especial

