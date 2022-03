Raúl Velasco: Así fue el día que enfrentó a su público para defender a una Miss México: VIDEO

En 1994, Raúl Velasco fue el encargado de conducir la primera edición del Nuestra Belleza México, sin embargo, dicho certamen tuvo un final agridulce pues la ganadora terminó llorando en pleno escenario porque el público consideró su triunfo como un fraude, hecho que provocó la ira del conductor de “Siempre en Domingo”, por lo que tuvo que enfrentar al público para defender a la joven modelo, quien más tarde se convertiría en una famosa conductora.

Como bien se sabe, Raúl Velasco era el encargado de conducir y en algunos casos hasta de organizar algunos de los programas especiales de Televisa y “Nuestra Belleza México” no fue la excepción por lo que en su primera edición el famoso presentador fue el encargado de llevar el certamen de belleza del que saldría la representante de México en Miss Mundo del año siguiente.

La primera parte del concurso transcurrió de manera normal y sin ningún tipo de contratiempo, sin embargo, la tensión comenzó a subir en las etapas finales del certamen pues una gran parte del público no estaba conforme con las modelos que iban avanzando pues consideraban que no tenían las cualidades necesarias para ir escalando posiciones.

La primera edición de Nuestra Belleza México estuvo llena de polémica. Foto: Especial

Las tres mujeres que lograron llegar a la final en aquella ocasión fueron Luz María Zetina (Estado de México) Yadhira Carrillo (Aguascalientes) y Tania Turner (Ciudad de México) quienes habían logrado dejar en el camino a otras bellas mujeres como Luz Elena González y Verónica Jaspeado, quiénes más tarde se convertirían en dos de las actrices más queridas de la televisión.

El jurado de aquella emisión, el cual estaba conformado por grandes personalidades como Salma Hayek, Enrique Rocha y Ernesto Alonso, entre otros, decidió que la ganadora sería Luz María Zetina, sin embargo, dicha decisión dividió opiniones y mientras la representante del Estado de México era coronada como Miss México, un sector del público comenzó a gritar “fraude, fraude, fraude”.

Raúl Velasco enfrenta al público

Ante dicha situación, Luz María Zetina, quien hasta hace unos meses era conductora de “Sale el Sol”, comenzó a llorar por el incómodo momento que estaba pasando, por lo que el titular de "Siempre en Domingo" de inmediato tomó la palabra y se enfrentó al público para defender el triunfo de la también actriz, quien en ese entonces tenía apenas 21 años y estudiaba Ciencias de la Comunicación.

“La palabra “fraude” no se vale, la dieron de viva voz cada jurado que se responsabilizó de su voto, ella es la ganadora y esas lágrimas deben ser de felicidad y no de tristeza porque ha estado aquí jugándosela junto a las 32 representantes de los estados de la República, eso tiene un gran valor y si ella fuera mi hija aquí estaría para apoyarla como la apoyo a ella y como todos ustedes que son gente bien nacida”, fueron las palabras del conductor, quien se encontraba visiblemente molesto, no obstante, su enérgico discurso calmó las aguas y el certamen concluyó con un sabor agridulce.

El triunfo de Luz María Zetina se vio opacado por la respuesta del público. Foto: Especial

La reacción de Raúl Velasco en aquella ocasión dividió opiniones pues mientras algunos se mostraron a favor de su postura para defender a Luz María Zetina, otro sector se mostró muy molesto por la actitud del conductor pues consideraron que no respetó el sentir del público y que una vez más, se hicieron las cosas a su gusto, no obstante, las cosas no pasaron a mayores y pese a este incidente, la también actriz representó a México en Miss Universo al siguiente año, sin embargo, quedó fuera del top 20.

