Raúl Velasco impulsó las carreras de estas vedettes que brillaron en el Cine de Ficheras

A lo largo de su prolífera carrera en la televisión mexicana, Raúl Velasco se encargó de lanzar al estrellato las carreras de decenas de cantantes, sin embargo, su visión de “cazatalentos” iba más allá y utilizó a “Siempre en Domingo” como plataforma de lanzamiento de conductores, comediantes, actrices y hasta vedettes, en quienes nos enfocaremos en esta ocasión pues recordaremos a las tres bellas bailarinas que el icónico conductor apoyó para que triunfaran en el Cine de Ficheras.

Lyn May

A principios de la década de 1970 Lyn May bailaba en un conocido centro nocturno de Acapulco, Guerrero para ganarse la vida y en alguna ocasión Raúl Velasco la vio bailar y quedó maravillado con su talento, por lo que no dudó en invitarla a formar parte de “Siempre en Domingo” y fue por ello que la actriz de ascendencia china se mudó a la Ciudad de México donde además de formar parte del ballet del famoso programa comenzó a trabajar en algunos de los cabarets más importante de la época y en pocos años se convirtió en una de las vedettes más famosas del país y años más tarde dejó el programa de Raúl Velasco para volar con sus propias alas hasta convertirse en todo un referente del Cine de Ficheras.

“Yo empecé bailando “A go go” con una minifalda, ahí estuve mucho tiempo y de ahí me sacó el señor Raúl Velasco, era un programa muy conocido que decía “Aun hay más”, con Raúl Velasco estuve tres años, éramos doce chicas y ahí inició mi carrera con Raúl Velasco”, recordó Lyn May hace algunos meses durante una entrevista.

Lyn May trabjó durante tres años con Raúl Velasco. Foto: Especial

Olga Breeskin

La famosa vedette ha reconocido en diferentes ocasiones que logró alcanzar el estrellato gracias a Raúl Velasco pues ha explicado que en los inicios de su carrera hacía presentaciones musicales junto a su hermano, no obstante, el conductor le sugirió que si quería llegar al estrellato debía iniciar su carrera en solitario, además, él mismo se encargó de buscarle una imagen y la orientó para que pudiera incluir en sus shows su característico violín.

Las presentaciones de Olga Breeskin en “Siempre en Domingo” fueron más que recurrentes durante las décadas de 1970 y 1980, además, en esta época, también figuró como una de las máximas estrellas del circuito de cabarets y debido a su belleza y talento también logró triunfar en otros programas de televisión y en la pantalla grande donde brilló en diferentes cintas del Cine de Ficheras.

Olga Breeskin ha reconocido que alcanzó la fama gracias a Raúl Velasco. Foto: Especial

Brigitte Aubé

A mediados de la década de 1980 llegó a México Brigitte Aubé, una bailarina francesa que también intentó incursionar como cantante y durante su estancia en el país, Raúl Velasco la apoyó para que consiguiera sus objetivos y por ello la incluyó como atractivo visual en “Siempre en Domingo” donde era la encargada de cerrar las emisiones con su sección del “besito de las buenas noches” y fue gracias a esto que pudo obtener cierta fama.

Además de cantar, la francesa también incursionó en la actuación y a finales de la década de 1980 apareció en algunas películas del Cine de Ficheras, desafortunadamente su carrera no despegó como se esperaba y optó por regresar a su país.

La modelo francésa no obtuvo la fama esperada pese al apoyo de Raúl Velasco. Foto: Especial

