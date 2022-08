BTS: Becky G revela cómo se comunica con J-Hope y rompe la barrera del idioma

J-Hope y Becky G siguen siendo tema de conversación después de que dominaran el escenario del festival Lollapalooza en el que no sólo demostraron su talento, también que son grandes amigos. Ahora, la cantante de reguetón habló sobre su reencuentro con el rapero de BTS y dio a conocer cómo logran comunicarse y romper la barrera del idioma.

Este fin de semana, el rapero de Bangtan dio un paso muy grande en su carrera como solista, pues se presentó en uno de los festivales más importantes. Como era de esperarse, Hoseok contó con el apoyo del ARMY, quienes siguieron la transmisión gracias a Weverse, así como de sus amigos como Jimin, quien viajó a Chicago para darle ánimos a su compañero, y Becky G, que se subió al escenario.

Becky G muestra su amor por J-Hope

La cantante de "Mayores" sorprendió a los fanáticos de BTS al aparecer de sorpresa durante la participación de J-Hope en Lollapalooza para interpretar su éxito "Chicken Noodle Soup", su colaboración del 2019 para el mixtape del rapero titulado "Hope World", su primer material en solitario. Ahora, la cantante de ascendencia mexicana dejó claro que después de este trabajo creó una gran amistad con el idol.

J-Hope y Becky G cantaron "Chicken Noodle Soup" Foto: IG @iambeckyg

En su cuenta de Instagram, en donde tiene 33.1 millones de seguidores, compartió una serie de fotografías en las que recordó el momento en el que acompañó a J-Hope. Con la frase "we speak the same language, MUSIC" (Nosotros hablamos el mismo idioma, musica), dejó claro que aunque el miembro de BTS se exprese en coreano y ella en español e inglés, pueden comunicarse para mantener esta gran amistad.

Hay que recordar que cuando Becky G y J-Hope se conocieron, él no dominaba el inglés, por lo que no puedo hablar con ella, sin embargo, esto no fue impedimento para que los dos se hicieran de una buena relación. Actualmente, el integrante de la banda de k-pop ha mejorado en el idioma, por lo que ahora se espera que haga más colaboraciones e interacciones con otros artistas.

Becky G y J-Hope formaron una gran amistad Foto: Captura de pantalla

