BTS: J-Hope tuvo un incómodo encuentro con esta artista Latina muy querida por el ARMY

Los miembros de BTS han demostrado que tienen mucho talento, no sólo para cantar y bailar, también para producir y escribir sus propios temas. Una prueba de sus habilidades en la música son sus actividades en solitario, como por ejemplo en sus mixtape RM, Suga y J-Hope sorprendieron con sus estilos al ARMY y demostraron que son unos artistas completos.

El último en de lanzar material el solitario fue Hobi, quien en 2018 reveló su mixtape "Hope World", un álbum en el que trabajó por muchos años y que no estaba seguro de lanzar. Sin embargo, tuvo un gran recibimiento por el ARMY y tuvo varios logros en los charts más importantes alrededor del mundo.

El tema principal de este material discográfico "Daydream", un sencillo que, a diferencia del trabajo de Namjoon y Yoongui, tenía un toque más colorido y alegre. Además de este éxito, el rapero y bailarín decidió colaborar con una artista reconocida en la música latina, se trató de la cantante Becky G.

La cantante de reguetón aceptó hacer un dueto para la canción "Chicken Noodle Soup", sin embargo, J-Hope estaba preocupado de que la estadounidense no quisiera trabajar con él debido a que su primer encuentro fue muy incómodo y le ocasionó remordimiento.

En 2019, Hoseok y conoció a Becky G durante los Billboard Music Awards, previo a su encuentro los artistas ya habían hablado de una colaboración, sin embargo, al interactuar en persona J-Hope dijo que la sintió un poco incómoda.

“Le pregunté si había escuchado la canción y le dije que escuché muchas de sus canciones. Charlamos un poco, pero era un poco incómodo. No sabía de qué hablar", reveló el rapero en aquel momento.

El bailarín de BTS dijo que después de que la cantante de urbano se tomó una foto con la banda de k-pop y se fue, el comenzó a sentir remordimiento. “¡Si tan solo pudiera comunicarme un poco mejor! ¡Podríamos haber hablado de muchas más cosas!”, recordó.

“Fue una lástima. Me preocupaba que no pudiéramos hablar mucho. Pensé que tal vez ella no quería colaborar. Estaba muy, muy preocupado", indicó J-Hope.