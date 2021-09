BTS anuncia serie de conciertos en Los Ángeles: Boletos, fechas y todo lo que debes saber

¡Buenas noticias para ARMY! BTS anunció su próxima gira por Estados Unidos, el grupo K-Pop realizará una serie de conciertos masivos en la ciudad de Los Ángeles y se reencontrará con sus fans tras casi dos años de espera, todo lo que debes saber sobre las fechas y boletos.

Hace unas semanas, la banda surcoreana canceló de manera definitiva su gira mundial "Map of the soul" debido a la pandemia del coronavirus, las fans que ya habían adquirido sus boletos recibieron instrucciones para el reembolso de las entradas.



BTS lleva casi dos años sin actuar en el escenario, desde el 2019 con su última gira Love Yourself: Speak Yourself The Final en Corea del Sur; sin embargo, volverán a reencontrarse con sus fans.



El grupo viajará a Los Ángeles para presentarse durante 4 días en uno de los estadios más grandes de Estados Unidos, te compartimos TODO lo que debes saber sobre esta mini gira.

BTS: Permission to Dance On Stage en Estados Unidos

A través de sus redes sociales oficiales, la agencia HYBE (antes BigHit), anunció la nueva gira de BTS por Estados Unidos. El grupo se presentará en el estadio SoFi de Los Ángeles, lugar que tiene una capacidad de 70 mil personas.



¿Cuándo será el concierto de BTS? La serie de conciertos de Bangtan Sonyeondan serán el 27 y 28 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre. Será totalmente presencial, por lo que se reunirán por primera vez con sus fans luego de 2 años de ausencia.

De acuerdo con el comunicado que compartió su agencia, este concierto se realizará bajo estrictas medidas y protocolos de salud. BTS presentará un programa totalmente nuevo y aseguraron que mantendrán todas la regulaciones para evitar contagios de los idos y ARMY.

Precio de boletos para ver a BTS

Aquellas ARMY que quieran asistir al concierto de Permission to Dance On Stage deberán contar con una membresía del club de fans de BTS, la cual se puede adquirir en el sitio de Weverse. Luego tendrán que registrarse en el sitio de Ticketmaster. El proceso de compra será a través de un sorteo, las fans seleccionadas tendrán la oportunidad de adquirir sus boletos en pre-venta.



Para ello, deberán seguir una serie de pasos publicados en Weverse, para poder registrarse hasta el 2 de octubre y tener la oportunidad de ser elegidas. Las fans que compraron boletos VIP y generales para la gira Map Of The Soul también recibirán códigos para pre-venta, será al azar.

La venta general al público no necesita membresía del club de fans, será el próximo 9 de octubre para las 4 fechas. El precio de los boletos para BTS puede ir desde los mil, hasta los 8 mil en pesos mexicanos.

