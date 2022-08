Salvador Zerboni asegura que es el "campeón sin corona" de LCDLF2 por no victimizarse

Aunque la segunda temporada de "La Casa de los Famosos" llegó a su fin las peleas siguen generando polémica entre sus participantes, esta vez fue Salvador Zerboni quien aseguró ser el "campeón sin corona" del reality show ya que su estrategia no fue victimizarse, haciendo referencia a Ivonne Montero.

La actriz de "La Loba" se coronó como la ganadora de los 200 mil dólares y pese a que hizo amistad con algunos de los competidores, otros insisten en que su estrategia fue "victimizarse" y usar a su hija para conservar su lugar, tal y como lo señaló Eduardo Rodríguez quien fue tachado de "machista" por los comentarios contra Montero.

Aunque Salvador Zerboni no sé quedó atrás y también fue blanco de controversia debido a su reacción al saberse ganador del segundo lugar, pues la molestia de ver a Ivonne Montero triunfar fue evidente y, ante ello, apoyó a Rodríguez al mencionar que ganó por ser madre soltera.

“Me da mucha tristeza el que no sepa aceptar y que esté dolido por haber abierto esta relación que estaba floreciendo y que él quiso minimizar y quiso, incluso, decir que era un invento mío. La verdad, a mí se me hizo de poca hombría, de una persona que no tiene valores, que no tiene respeto ni a su persona”, contestó Montero ante los señalamientos de sus excompañeros.

"No me arrepiento de nada"

En entrevista para “De Primera Mano”, el villano de telenovelas fue cuestionado sobre las declaraciones de Ivonne Montero y la convivencia con su expareja al interior de “La Casa de los Famosos 2”, así como de la estrategia de la actriz.

“No he puesto atención a lo que haya dicho mi querida Ivonne, la verdad no hay mucho que hacer, al contrario, debería estar agradecida por este proyecto en el que pudimos compartir”, dijo.

Sobre su molestia al triunfo de la también cantante, admitió que fue un fuerte golpe para él pues luego de casi 100 días encerrado esperaba llegar hasta la meta y llevarse la victoria por lo que aseguró que su reacción fue natural.

“No me arrepiento de nada. Caballero soy, no tengo nada que esconder y nada de qué arrepentirme. Estoy muy contento del trabajo que hice, orgulloso de los demonios que conquisté. Yo no entré al reality a dar un ejemplo (…) “Soy exactamente un campeón sin corona, por ser todos mis errores, por no victimizarme”.

