Ivonne Montero llama "poco hombre" a Eduardo Rodríguez tras afirmar que ganó LCDLF2 por ser madre soltera

El triunfo de Ivonne Montero en "La Casa de los Famosos 2" sigue generando controversia y algunos participantes se mostraron inconformes, como Eduardo Rodríguez a quien la actriz llamó "poco hombre" luego de que éste afirmara que ganó por ser madre soltera.

La actriz de "La Loba" se coronó triunfadora y se llevó el anhelado premio de 200 mil dólares con los que realizará las cirugías que necesita su hija, Antonella, como resultado de la cardiopatía congénita que padece, así lo reveló durante una entrevista. Aunque, de acuerdo con algunos participantes fueron los mensajes a su pequeña al interior de la casa una estrategia para llegar a la final.

Eduardo Rodríguez y Montero protagonizaron el primer gran escándalo en el reality show luego de que la actriz destapara su intenso romance, por el que él le habría pedido discreción para no afectar la relación que tenía en ese momento. Aunque él lo negó, esto los llevó luego a una rivalidad por la que él lanzó comentarios que lo llevaron a ser tachado de "machista" y "misógino".

Tal y como lo hizo durante una entrevista al ser cuestionado sobre el triunfo de la también cantante: "Qué te digo, un poco decepcionado, no decepcionado en general, pero siempre va a haber una ventaja sobre las mujeres solteras, pero bueno. A mí me hubiera gustado mucho que ganara Toni o Zerboni, pero vuelve a ganar una mujer, una madre soltera, ahí está la estrategia y victimizarse, es lo que le ha funcionado en la vida”.

"Una persona que no tiene valores"

En entrevista para “De primera mano” la actriz fue cuestionada sobre las declaraciones de quien fuera su expareja y lo calificó de “poco hombre”, pues aseguró que él conoce bien su historia de vida y lo que ha enfrentado debido a la enfermedad de su hija.

“Me da mucha tristeza el que no sepa aceptar y que esté dolido por haber abierto esta relación que estaba floreciendo y que él quiso minimizar y quiso, incluso, decir que era un invento mío. La verdad, a mí se me hizo de poca hombría, de una persona que no tiene valores, que no tiene respeto ni a su persona”, dijo.

Montero puntualizó en que la relación sí existió, pero al descubrir que tenía otra pareja decidió ponerle fin. Aunque años después Rodríguez la buscó para pedirle comenzar una relación formal, aunque bajo la condición de mantenerla discreta para que nadie se diera cuenta.

“Soy una mujer muy valiosa”, fue en ese momento que decidió cortar todo lazó con Eduardo Rodríguez quien la buscó una vez más tan sólo unas horas antes de ingresar a “La Casa de los Famosos 2”.

