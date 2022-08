LCDLF2 | Así reaccionó Yolanda Andrade al triunfo de Ivonne Montero: “Justicia divina”

Yolanda Andrade fue una de las celebridades que apoyó hasta el final a Ivonne Montero en "La Casa de los Famosos 2" ante los insultos y el bullying que recibió de otros competidores, como Daniella Navarro con quien protagonizó un fuerte pleito por el que estuvieron apunto de llegar a los golpes.

La conductora de "Montse y Joe" reacción en un extenso live a través de su cuenta de Instagram a la final de la segunda temporada de LCDLF2 donde mostró en todo momento su felicidad luego de que la actriz de "El tigre de Santa Julia" fuera coronada como la ganadora de los 200 mil dólares.

"Como reina, ahorita vas a ver a las hermanastras de la Cenicienta. Así te visualizaste y así saliste. Se lo merecía, maestra de la tolerancia", dijo la conductora entre bromas al hablar sobre la salida triunfal de Ivonne Montero a quien le deseó éxito junto a su hija, Antonella.

Andrade señaló que “La Casa de los Famosos 2” es un “espejo de la sociedad” en donde también existen personas malas y buenas, tal y como sucedió con algunos participantes con dijo no estar dispuesta a trabajar recalcando su enemistad con la modelo venezolana y la presentadora peruana.

Pleito en LCDLF2

El pasado fin de semana Daniella Navarro y Yolanda Andrade dieron de qué hablar luego de que protagonizaran un fuerte pleito por el que tuvieron que ser separadas por Omar Chaparro y Héctor Sandarti en pleno programa luego de que la modelo cuestionara la trayectoria de la conductora.

Al respecto, durante el live de la gran final Andrade mencionó que tras realizar un sondeo pudo constatar que son pocas las personas que desean trabajar con Daniella Navarro, aunque esto generó más dudas entre sus seguidores reiteró su apoyo a Ivonne Montero.

Por otra parte, Navarro habló de la polémica a través de sus redes sociales y acusó a Andrade de crear una "campaña de desprestigio" en su contra. Además, señaló que la pelea tuvo consecuencias para ambas ya que recibieron un fuerte regaño de los responsables del reality.

"Mis acciones me llevaron a que el público no me viera como ganadora lo asumo, yo no estoy ocultando absolutamente nada, pero eso no le da el derecho a usted señora Yolanda de desprestigiarme por mi nacionalidad y por mi acento en redes sociales”, dijo la también actriz.

