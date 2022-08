Laura Bozzo le roba tremendo beso a Luis “Potro” Caballero tras salir de “La Casa de los Famosos” | VIDEO

Laura Bozzo se convirtió en la última eliminada de “La Casa de los Famosos 2” luego de intensas semanas en medio de peleas e intrigas, aunque la conductora decidió no irse con las manos vacías y revivió uno de los momentos más polémicos en el reality al robarle un beso a Luis “Potro” Caballero.

La presentadora peruana fue una de las concursantes favoritas y protagonista de divertidos memes durante su estancia en el reality show; sin embargo, también fue parte de intensas peleas con algunos concursantes como Ivonne Montero y el actor Salvador Zerboni, de quien dijo ser el único que desea conservar su amistad.

Durante la gala de este martes 2 de agosto, Bozzo aseguró que quedaron pendientes algunas conversaciones con sus compañeros, por lo que el exintegrante de “Acapulco Shore” bromeó con ella al recordar el escandaloso “beso de tres” que se dieron con Toni Costa durante una fiesta tejana en las primeras semanas del programa.

Laura Bozzo pidió disculpas por interrumpir su participación en la gala y se levantó para abrazar directamente a “Potro”, quien quedó en shock luego de que la presentadora le diera un beso en la boca cuando él esperaba darle uno en la mejilla como muestra de su amistad.

Laura Bozzo vs Daniella Navarro

Laura Bozzo y la modelo venezolana formaron un gran vínculo en "La Casa de los Famosos 2" motivado por su aparente desprecio a Ivonne Montero; sin embargo, en los últimos días antes de ser eliminada las discusiones pusieron fin a su amistad.

Daniella Navarro ha protagonizado un intenso romance con Nacho Casano en la recta final de la competencia, aunque esto no fue del agrado de Laura Bozzo quien arremetió contra la actriz poniendo fin a su amistad y a una ola de insultos en su contra que continuaron a su salida.

“En primer lugar, mamita, no soy tu madre. Te amé como una hija, te protegí, te defendí, saqué la cara por ti, ¿cómo te atreves a ser tan desleal, tan traicionera? A mí qué me importa si te has acostado con media casa, yo no estoy para cuidarte nada, yo tengo dos hijas de las que me siento orgullosa”, dijo.

Ante el conflicto con Daniella Navarro, Bozzo decidió pedirle disculpas a Ivonne Montero por los insultos que le lanzó durante gran parte de la competencia, así como por el intenso momento en que destruyó un dibujo que la actriz había dedicado a su hija.

