Juan Vidal llama “cobarde” a Rey Grupero y lanza fuerte advertencia: “No te metas conmigo”

Tras ser eliminado de “La Casa de los Famosos 2” Juan Vidal enfrentó la demanda de Cynthia Klitbo por daños psicológicos y una fuerte suma de dinero que le debía, proceso en el que estuvo acompañada de Rey Grupero a quien el actor llamó “cobarde” y le lanzó una advertencia.

Alberto Ordaz, como es el nombre de pila de Rey Grupero, acusó a Juan Vidal de agredir psicológicamente a Klitbo durante su romance; además, la actriz lo llamó “chichifo” (hombre que se prostituye) y aseguro que le debía 4 mil dólares, cantidad que el actor ya habría saldado.

Al respecto, durante un encuentro con los medios en el aeropuerto en la Ciudad de México, el también modelo desmintió las acusaciones en su contra y aseguró que el dinero se lo habría ofrecido Cynthia Klitbo por lo que el pago de éste quedaría saldado mientras él estuviera dentro de “La Casa de los Famosos 2”, aunque no sucedió.

Sobre las acusaciones de Rey Grupero, el actor se lanzó en su contra y lo llamó “cobarde” por hacerlo mientras él estaba encerrado en el reality show y no se podría defender : “A mí no me amenaces y mucho menos a nivel público porque puede tener consecuencias. Sigue tu camino, yo no quiero problemas y no te metas conmigo porque yo no te conozco”.

“Yo no quiero meter en problemas a nadie, pero no se metan conmigo porque yo no he hecho nada”, dijo al ser cuestionado sobre la posibilidad de acciones legales contra Rey Grupero.

Niurka contra Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo se ha negado a dar detalles de la demanda contra su expareja Juan Vidal, sin embargo, al ser cuestionada sobre las declaraciones de Niurka Marcos donde la llama "ardida" aseguró que ella no estaba dispuesta a "mercadear".

Fiel a su estilo, la vedette cubana decidió responder a la actriz de "Junta de vecinos" durante su encuentro con los medios y también le hizo una advertencia asegurando que no deseaba meterse con ella, pues estaría dispuesta a decir lo que sabe sin temor.

"Nadie es imprescindible, mija, y seas primera actriz o no seas no va a pasar nada en la novela sino estás. Claro que hay niveles, yo soy vedette, estoy siempre. No quieres guerra conmigo, Cynthia, porque sabes perfectamente que no te conviene porque no tengo ningún tipo de reparo en decir lo que tenga que decir", dijo Niurka.

