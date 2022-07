¿Juan Vidal no le quiere pagar a Cynthia Klitbo? Revelan comprometedores mensajes entre los actores

Desde que salieron a la luz los audios en los que Cynthia Klitbo se quejaba de que su expareja, el actor Juan Vidal, no le había pagado una considerable suma de dinero, los usuarios de redes sociales no dudaron en linchar al participante de 'La casa de los famosos 2'.

Pero, al estar en aislamiento, Juan Vidal no estaba enterado de que Cynthia Klitbo le había metido una demanda por violencia psicológica e incluso se habían ventilado las conversaciones donde la reconocida actriz le pide que tan todo le de una parte de la deuda para salir de sus problemas financieros.

Sin embargo, Juan Vidal no dio respuesta ante esto, lo cual comenzó a preocupar a Klitbo, quien incluso habló ante algunos medios de comunicación al respecto.

Y recientemente, en 'De Primera Mano' se filtraron una serie de conversiones donde Cynthia Klitbo le pide de una manera muy cortés a quien consideraba su amigo el dinero que le prestó.7

No obstante, aparentemente, el actor se porta grosero y cortante con su expareja, aunque le asegura que le dará una parte del adeudo.

"Me estás quitando lo que tengo para comer a mi y a mi hija; a ti no te urge ese dinero como a mí. Me demuestras el ser humano que eres", responde iracundo Juan Vidal.