Niurka empieza guerra con Cynthia Klitbo por culpa de Juan Vidal: "Te ves fea y ardida" | VIDEO

A pesar de que Niurka Marcos ya salió de 'La Casa de los Famosos 2', el amorío que sostuvo con Juan Vidal mientras estuvo en el reality sigue dando de que hablar.

Ya que, en esta ocasión, la cubana decidió arremeter en contra de Cynthia Klitbo, esto luego de que la querida actriz confesara que Juan Vidal le debía dinero.

Ante esto, la 'Mujer Escándalo' no dudó en emitir su opinión al respecto y en una rueda de prensa aseguró que el hecho de estar ventilando intimidades de sus exrelaciones no hablaba bien de Cynthia Klitbo.

"No es bueno ir por la vida hablando mi*rda de la gente porque te ves fea, te ves ardida; te ves como que no salieron las cosas como tú querías", señaló la cubana ante los medios de comunicación.

Además, Niurka reprobó el hecho de que Cynthia Klitbo le haya dado dinero a su expareja, ya que, desde su perspectiva a los hombres no se les debe de dar este tipo de préstamos.

Aún así, Niurka aseguró que apreciaba y respetaba mucho a Cynthia Klitbo como compañera, aunque dejó en claro que ella se encuentra de lado de Juan Vidal, con quien pudimos verla darse unos apasionados besos en el reality show de Telemundo.

Previamente, Cynthia Klitbo reveló que Juan Vidal le debe una fuerte suma de dinero, misma que asciende a 4 mil 500 dólares, y aunque en su momento acotó que si su expareja no le quiere pagar, no presentará cargos, la bella actriz parece necesitar al menos un anticipo de esa deuda.

Esto en atención a que el pasado 21 de junio, los conductores del programa 'Chisme no Like', dieron a conocer unas grabaciones filtradas en las que se escucha que la actriz le suplica a Juan Vidal que le pague al menos una parte del dinero que le debe:

"Sé que no me quieres contestar, Juan, pero de verdad, te lo pido por favor, necesito pagar el viernes los sueldos […] siempre hubo una buena disposición para prestarte. Por favor, sé un caballero conmigo; consigue 6 mil pesos. No te estoy pidiendo todo lo que me debes, pero consigue 6 mil pesos para que yo pueda relajarme con mi gente el viernes”, se escucha decir a Cynthia Klitbo.