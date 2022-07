"Cuéntale que le debes dinero": Tunden a Juan Vidal por contarle su romance con Cynthia Klitbo a Ivonne Montero

Tras la salida de varios de los favoritos del programa, 'La Casa de los Famosos 2' continúa dando de qué hablar, pues aún quedan algunos de los participantes más polémicos, tales como Juan Vidal quien aprovechó un tiempo a solas con Ivonne Montero para hablarle acerca del romance que protagonizó con Cynthia Klitbo.

En el breve clip que ya circula en redes sociales se puede escuchar a Juan Vidal decir que él quiere mucho a su exnovia, con quien además comparte una amistad de muchos años.

Ante lo cual, la vedette mexicana asegura que ella no se enteró del romance, pero que se alegra por ambos, ya que ella estima mucho a Cynthia Klitbo, quien recordemos ventiló que Juan Vidal le debe una fuerte suma de dinero, misma que asciende a 4 mil 500 dólares.

Tras esto se ventilaron algunos audios en los que se escucha a Cynthia Klitbo suplicar por el pago de una parte de la deuda, argumentando que no tenía dinero para pagar los sueldos de su personal.

"Sé que no me quieres contestar, Juan, pero de verdad, te lo pido por favor, necesito pagar el viernes los sueldos […] siempre hubo una buena disposición para prestarte. Por favor, sé un caballero conmigo; consigue 6 mil pesos. No te estoy pidiendo todo lo que me debes, pero consigue 6 mil pesos para que yo pueda relajarme con mi gente el viernes”, se escucha decir a Cynthia Klitbo en los audios difundidos por 'Chisme No Like'.