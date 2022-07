LCDLF2: Mamá de Toni Costa pide disculpas por las burlas del bailarín a Ivonne Montero

Las intrigas crecen en "La Casa de los Famosos 2" y los participantes se han unido contra Ivonne Montero entre ellos Toni Costa que en más de una ocasión se ha burlado de la actriz, por ello, la madre del bailarín salió en su defensa y pidió disculpas por los comentarios de su hijo.

La actriz de "El tigre de Santa Julia" ha sido blanco de críticas, burlas y bullying por parte de Daniella Navarro, Laura Bozzo, Nacho Casano y Toni Costa, quien hace algunos días se ganó el privilegio de tener una videollamada con su familia luego de 76 días encerrado en la casa.

En una entrevista la mamá de Toni Costa, la señora Carmen Garde, reveló que no podía decirle nada al bailarín sobre el exterior y por ello no tuvo la oportunidad de hablarle sobre su alianza con Daniella Navarro, sobre quien no dudó en externar su descontento asegurando que "es la peor".

Mamá de Toni Costa se disculpa por su hijo. Foto: Instagram @toni

Mamá de Toni Costa se disculpa

El exesposo de Adamari López ha recibido fuertes críticas en redes sociales debido a los comentarios negativos que lanza contra Ivonne Montero, ante esto su mamá decidió romper el silencio y pidió disculpas a los fans "si en algún momento se sintieron ofendidos".

Carmen Garde indicó que no podían hablar con Toni Costa sobre lo que sucede en el exterior, sin embargo, trataron de enviarle pistas hablando bien de Ivonne Montero y Nacho Casano, pero en medio de la emoción por el encuentro a distancia el bailarín no lo tomó en cuenta.

“No tiene maldad en su corazón. Está desubicado un poquito. Él cree que Daniella es su amiga, cuando Daniella es la peor. Yo le pido, si le hemos ofendido en algún momento, si son fan de Ivonne les pido disculpas en el nombre de mi hijo y mío. Lo siento muchísimo”, dijo Carmen Garde justificando los comentarios de Toni Costa.

