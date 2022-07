LCDLF2: Laura Bozzo confiesa por qué odia a Salvador Zerboni | VIDEO

Laura Bozzo sigue dando de qué hablar en “La Casa de los Famosos 2” por los constantes pleitos con Salvador Zerboni que han incrementado la tensión entre los integrantes del cuarto lila, aunque el motivo de su rencor había sido un misterio fue la conductora quien decidió confesar por qué quiere que el actor sea eliminado.

Este lunes 4 de julio el actor Rafael Nieves quedó fuera del reality show luego de estar entre los nominados con Daniella Navarro y Salvador Zerboni, aunque Ivonne Montero también estaba en la lista fue Toni Costa quien la salvó usando su beneficio como líder de la semana, algo que le saldría caro a la actriz más tarde ya que el bailarín se lo echaría en cara en más de una ocasión y se pondría en su contra.

La salida de Rafael Nieves significó un fuerte golpe para el equipo del cuarto lila, quienes aseguraron que se trató de una estrategia para que comenzara una rivalidad entre ellos provocando que se nominaran; sin embargo, Laura Bozzo no estaría del todo de acuerdo con ello y se dijo dispuesta a buscar su propia estrategia para que Zerboni quedara fuera del reality show.

Laura Bozzo molesta con el regreso de Salvador Zerboni. Foto: Instagram @laurabozzo_of

Y es que la conductora peruana no evitó externar su descontento luego de que Salvador Zerboni fuera salvado por el público, entre gestos de molestia Bozzo expresó que se trataba de una actuación y celebró el regreso de la modelo venezolana Daniella Navarro entre gritos.

Laura Bozzo celosa de Zerboni

Laura Bozzo finalmente rompió el silencio y le confesó a Daniella Navarro que el motivo de su odio a Salvador Zerboni eran celos, pues el actor le habría mencionado que la modelo apreciaba más su amistad que la que tenían ellas y esto provocó que la conductora se molestara.

“Todos los problemas que yo tengo con Zerboni son los celos que yo tengo contigo. Me dijo que yo no soportaba que tú lo pudieras querer más a él que a mí”, dijo Laura Bozzo mientras Daniella Navarro aseguró que no era cierto y le externó su cariño.

La rivalidad entre la conductora y el actor habría surgido luego de que éste la invitara a la suite del líder, pues en ese instante él aprovechó para hablar mal de algunos de los participantes y esto le traería problemas más adelante a Bozzo cuando trató de usarlo en contra de éstos como estrategia.

Aunque este martes intentaron hacer las pases y se abrazaron mientras juraban mejorar su actitud, el acuerdo duró poco ya que Laura Bozzo continuó haciendo reclamos a Salvador Zerboni.

