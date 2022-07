LCDLF2: Laura Bozzo recibe el desprecio de Zerboni dentro de la casa | VIDEO

Una semana más de polémica dentro de la casa de los famosos 2 en las que las declaraciones y discusiones entre los miembros que aún permanecen en competencia, están a la orden del día y si a eso le sumamos que entre ellos hay personalidades muy fuertes que no quieren pasar desapercibidas, el asunto se pone mejor.

Es el caso de Salvador Zerboni y Laura Bozzo, quienes hace unos días protagonizaron una fuerte discusión en la cocina, luego de que el primero se estaba haciendo cargo de lavar los trastes que utilizan los famosos, pero Laura se acercó y entonces, Zerboni lanzó comentarios puntillosos sobre las labores que hace la peruana dentro de la casa y ahí comenzaron los dimes y diretes.

De acuerdo con lo que se puede apreciar en el video difundido a través de redes sociales, el actor de televisión estaba lavando los trastes y en ese momento se le acercó Laura para comentarle que era algo inusual, porque regularmente elal hacía esas labores y nadie lo apreciaba.

Zerboni en tono molesto le contestó que si por lavar los trastes Laura merecía no ser nominada, acto seguido le dio la espalda y la dejó hablando sola.

La reacción de la abogada nacionalizada mexicana no se hizo esperar y con groserías y gritos trató de llamar la atención de Zerboni para reclamarle que no era su intención lavar los enseres solo para que no la nominaran y que por el contrario ella lo hacía desde mucho antes porque a los demás no les agradaba hacer esa labor.

Lo que llamó la atención en el público televidente que sigue el reality de Telemundo, es que Laura fue a reclamarle a Salvador por estar lavando una taza, pero al final, ni uno ni otro lo hicieron, uno porque estaba muy molesto y la otra simplemente fue a echarle en cara que no lo hacía regularmente y la pobre taza, ahí se quedó sin que fuera lavada.

Entre usuarios de redes sociales, está actitud de ambos solo refleja la presión y la poca empatía que ya se siente entre los miembros de la casa, sobre todo luego de varias semanas de competencia y en las que las intrigas y los chismes entre grupitos están perfilando lo que será el final del reality y en el que tanto Laura, como Zerboni y especialmente Ivonne Montero, están señalados como los posibles ganadores de esta temporada.

