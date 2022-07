“Estoy cansada”: Daniella Navarro se quiebra y rompe en llanto por pleitos en “La Casa de los Famosos 2”

Los pleitos y la tensión en “La Casa de los Famosos 2” pasaron factura a Daniella Navarro quien no pudo evitar romper en llanto por el odio que existe entre sus compañeros, pues cada semana la modelo ha sido nominada y ha estado a punto de ser eliminada en más de una ocasión.

Este lunes 4 de julio el actor Rafael Nieves abandonó el reality show y esto significó un fuerte golpe para el bando de Daniella Navarro, sin embargo, la también actriz se mostró fuerte y continuó haciendo alianzas con otros participantes mientras se mantiene apoyada en Salvador Zerboni y la conductora Laura Bozzo.

Al respecto, Navarro aseguró que ella sí ha estado dispuesta a meterse en problemas por sus compañeros mientras que ellos tienen su propio juego, algo que la hace sentir insegura y sola al interior de la casa, motivo por el que rompió en llanto asegurando que es por su hija que se mantiene en la competencia.

Daniella Navarro rompe en llanto en LCDLF2. Foto: Instagram @daniellanavarros

La modelo venezolana sucumbió ante la presión de hacer maletas cada semana y el odio que esto representaba por parte de sus compañeros: "Gracias por llenarme de fuerza y de valor, pero a ustedes no los puedo engañar me quiero rendir (...) Estoy cansada mentalmente, ya no sé qué hablar y qué decir".

"Estoy cansada"

Daniella Navarro agradeció las muestras de apoyo de sus fans, su familia y sus amigos asegurando que es por ello que aún no se rinde y tratará de mejorar la relación con sus compañeros en “La Casa de los Famosos 2”, aunque ellos consideran eso como una estrategia para evitar que sea nominada.

“Yo nunca me había llevado mal con nadie, la gente que me conoce lo sabe, siempre me he llevado bien con todo el mundo. Nunca he tenido problemas con nadie y aquí todos en la casa en mi contra, no sé por qué la quieren agarrar conmigo”, dijo.

En medio de un incontrolable llanto Daniella Navarro se dijo cansada de los constantes pleitos e intrigas en su contra, señaló que es debido a que no es hipócrita que la mayoría de sus compañeros han decidido nominarla en constantes ocasiones ya que el resto de ellos estaría fingiendo ser amigos.

