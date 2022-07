Brenda Zambrano llama “nacos” a participantes de LCDLF2 por hablar mal de Ivonne Montero

Brenda Zambrano sigue causando controversia tras su participación en “La Casa de los Famosos 2” por sus explosivas declaraciones contra sus compañeros a quienes esta vez llamó “nacos” debido a que hablaron mal de Ivonne Montero y la relación con su pequeña hija Antonella.

La actriz de “El tigre de Santa Julia” se mantiene alejada de los conflictos con sus compañeros y se ha enfocado en hablar con las cámaras enviando mensajes a sus fans y a su hija, algo por lo que una vez más fue criticada por Daniella Navarro, Laura Bozzo, Nacho Casano y Toni Costa.

Durante una cena se lanzaron contra la actriz asegurando que hablaba con las cámaras ya que era “la única manera de narrar su historia”; además, criticaron la difícil relación que tiene Montero con sus padres y la que ella mantiene con su hija Antonella.

Ivonne Montero, primera finalista de LCDLF2. Foto: Instagram @ivonnemonteroof

“Quiere dar lastima, quiere contar historias que a nosotros no nos quiere contar porque no se las creemos”, dijo Daniella Navarro mientras cuestionado a Salvador Zerboni sobre su relación con la actriz, aunque éste se negó dar más detalles y señaló que no deseaba juzgar a nadie.

Brenda Zambrano los llama “nacos”

La exestrella de “Acapulco Shore” compartió el video de la conversación entre Daniella Navarro, Laura Bozzo, Nacho Casano y Toni Costa y los llamó “nacos” por la manera en que se refirieron a Montero cuestionando al público que los apoya.

“¿Neta esto es ejemplar?¿Neta estos son sus favoritos? ¿Esta es la gente que apoyan? Que asco y me vale que se enojen, pero que pin**** nacos son”, escribió.

Algunos internautas recordaron el momento en que Brenda Zambrano se lanzó contra Montero luego de que la actriz revelara su romance con el actor Eduardo Rodríguez: “Puede ser estrategia de 'yo sufriendo por el amor de alguien aquí adentro' así que no te creas nada. No vienes a un reality a llorar por amor (...) Es duro sí, no es que sea c**era, pero, no ma**s”.

