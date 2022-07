LCDLF2: ¿Quién fue el eliminado de “La Casa de los Famosos 2” hoy 25 de julio?

Las intrigas y la tensión son parte de "La Casa de los Famosos 2" rumbo a la final y este lunes 25 de julio se dio a conocer el nuevo eliminado de la competencia, por lo que entre gritos y lágrimas uno de los nominados Toni Costa, Natalia Alcocer o Daniella Navarro tuvo que decir adiós a sus compañeros.

La modelo venezolana ha sido parte de la lista de nominados gran parte de la competencia y en una ocasión se quebró ante las cámaras asegurando que estaba "harta" de permanecer en la cuerda floja: "Gracias por llenarme de fuerza y de valor, pero a ustedes no los puedo engañar me quiero rendir (...) Estoy cansada mentalmente, ya no sé qué hablar y qué decir".

Por otra parte, Natalia Alcocer recibió la visita de sus tres hijas recientemente y esto le dio el impulso que necesitaba para continuar en la competencia, sin embargo, no fue los suficiente para evitar que sus compañeros la nominaran y estar junto a Toni Costa y Daniella Navarro en medio de la incertidumbre.

La estrategia de Toni Costa ha dado de qué hablar, pues tras mostrarse a favor de Ivonne Montero le dio la espalda y se dijo aliado de otros famosos que se han lanzado contra la actriz con fuertes comentarios, algo que deberá enfrentar al salir de "La Casa de los Famosos 2".

Eliminado de "La Casa de los Famosos 2"

El nerviosismo fue parte de esta noche al interior de la casa donde los nominados se despidieron de sus compañeros antes de pasar al cuarto de eliminación, donde el primero en ser salvado fue el bailarín español Toni Costa que no evitó externar su felicidad por permanecer en la competencia.

Aunque esto incrementó la tensión entre Daniella Navarro y Natalia Alcocer, quien acudió vestida de vikinga enviando un claro mensaje de fortaleza. La actriz lleva este sobrenombre desde su participación en la segunda temporada de "Survivor México" donde sus compañeros se lo pusieron por su fuerza, físico y personalidad.

Finalmente, se dio a conocer que Natalia Alcocer es quien abandonó la competencia este lunes 25 de julio en la penúltima gala de eliminación. Será este martes cuando se realice una dinámica para conocer al primer finalista, quien luchará por llevarse el premio de 200 mil dólares.

Natalia Alcocer abandona LCDLF2. Foto: Instagram @telemundorealities

