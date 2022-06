Maribel Guardia derrocha estilo con escote profundo en body nude | FOTO

La guapa Maribel Guardia volvió a coronase como la reina de Instagram al presumir un icónico look en apoyo a la comunidad LGBT+ en el que además de la bandera con los colores del arcoíris, modeló un entallado body con un escote profundo con el que confirmó que a sus 63 años sigue teniendo una de las mejores y más envidiadas figuras de todas las famosas, que además siempre luce con atuendos únicos.

Esta madrugada Maribel Guardia compartió una foto en la que modeló el look con el que protagonizó uno de sus últimos shows en el barrio de Boyle Heights, en Los Ángeles, California. Para la ocasión, la cantante lució un body en tono nude y con transparencias con el que se robó la atención de todos, pues la prenda deja sutilmente al descubierto la silueta con forma de reloj de arena de la originaria de Costa Rica.

Con esta icónica prenda, la ex de Joan Sebastian también se coronó como una de las famosas con mejor estilo, ya que cuenta con detalles de animal print para marcar un pronunciado escote por debajo del ombligo y el inicio de unas piernas largas, mismas que estaban enfundadas con unas medias de red y con pequeñas piedritas que daban el toque de brillo que el look ameritaba. Asimismo, destacan unos botines nude con abertura en lo dedos, perfectos para hacer lucir las piernas más largas.

Maribel Guardia junto a su equipo de seguridad. (Foto: IG @maribelguardia)

Como adelantamos, para mostrar su apoyo a la comunidad LGBT+, Maribel Guardia también agregó un toque de color al look, pues en las mangas largar del body, agregó los colores del arcoíris como un especie de olán largo que la hizo brillar en el escenario, pues con un contoneo de cadera y hombros, este detalle ganó protagonismo.

Para completar su look y terminar de lucir preciosa, la madre de Julián Figueroa también agregó unos cuantos accesorios con los que siempre derrocha estilo en sus presentaciones, y para esta ocasión, lució un collar de varios niveles con el que también dio un toque extra de color al atuendo, asó como una diadema que los mismos colores.

Maribel Guardia también demostró con este look que el cabello XXL es la mejor opción para las mujeres maduras, pero para salir de su clásico peinado con ondas marcadas, este fin de semana se lució como nunca con una melena suela y con un lacio perfecto para presumir que una melena a la altura de la cintura siempre está en tendencia.

Por otro lado, para terminar su look, lució un maquillaje sencillo, con los ojos como protagonistas, mientras que en los labios lució un rosa claro. Cabe destacar que tanto por su belleza como por este icónico look en body, la actriz no sólo conquistó el escenario y flechó el corazón de sus fans, sino también de su equipo de seis guardas de seguridad, según reveló en su última publicación en Instagram.

"Resguardada para salir al #show con estos #policias y mi traje de @alexmata21 para el #pride de #boyleheights #loveislove #lgbt", escribió Maribel Guardia en su foto junto a los guardias de seguridad.

Así se lució Maribel Guarda en el escenario. (Foto: IG @maribelguardia)

