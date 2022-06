Maribel Guardia: la FOTO de como luce al natural y sin una gota de maquillaje

La actriz, cantante y bailarina Maribel Guardia, es una de las personalidades más bellas en la actualidad, ese espacio lo viene defendiendo muy bien desde hace muchos años, precisamente porque Maribel es una de las mujeres que mejor se cuidan en el ámbito del espectáculo y no por nada es una de las favoritas del público.

La costarricense es una mujer muy hermosa desde su juventud y así ha permanecido, no importa si sale maquillada o sin una gota de polvo en el rostro, sus facciones estilizadas, la sonrisa y sobre todo ese ánimo que siempre se ve en su rostro y en su actitud la tienen entre las más consentidas entre el público.

Maribel además es de las actrices más apapachadas en redes sociales, su contenido que usualmente comparte para sus millones de seguidores es fresco, jovial y divertido, un día comparte memes, otro un mensaje positivo y al siguiente un baile junto con sus comadres Victoria Ruffo y África Zavala.

Es por ello que la actriz no solo se muestra como una gran interprete y artista, también le gusta verse bien y tal como les mencionamos, no importa si es con un rostro maquillado perfectamente o con cara lavada, a sus fans no les importa y la siguen llenando de apapachos, comentarios de halago, piropos y decenas de corazones en sus fotografías o videos.

Quizá por ello, Maribel está considerada como una de las mujeres más atractivas, no solo por su belleza, también por su positivismo, su carisma y por la capacidad de hacer lo que quiere y como lo quiere siempre con una sonrisa en los labios y con talento.

