"Si no protagonizo, no trabajo": Gustavo Adolfo Infante expone a Victoria Ruffo en una entrevista

Victoria Ruffo se encuentra en el ojo del huracán debido a que el polémico periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, exhibió a la actriz al revelar que no acepta proyectos en televisión a menos que sea como protagonista, por lo que dichas declaraciones generaron todo tipo de reacciones entre los internautas.

Todo este escándalo que tiene como protagonista a la mamá de José Eduardo Derbez se originó por una entrevista que Gustavo Adolfo Infante le hizo a Gaby Rivero, quien es contemporánea de Victoria Ruffo, por lo que fue inevitable que salieran a la luz algunas anécdotas que vivieron juntas.

Entre las vivencias recordadas por Gaby Rivero, señaló que en su juventud participaba en una especie de grupo de actuación donde pudo convivir con otras actrices de su generación como Edith González, Erika Buenfil, Laura Flores, Yuri y Victoria Ruffo, posteriormente, señaló que en su momento todas eran protagonistas, pero mencionó que con el paso del tiempo han ido cambiando a actrices de soporte debido al surgimiento de nuevas figuras.

Tras el comentario de Gaby Rivero, Gustavo Adolfo Infante aprovechó la situación para exhibir a Victoria Ruffo y aseguró que ella no acepta ningún proyecto a menos de que sea la protagonista.

“Victoria Ruffo, me dijo en una entrevista: ‘Vicky, tienes una edad en la que ya no vas a protagonizar, ¿estás preparada para cuando ya no vayas a protagonizar?’ y me dice ‘no, yo si no protagonizo, no trabajo”, señaló el conductor, no obstante, Gaby Rivero aseguró que ella no comparte esa postura y que en su caso sí acepta todo tipo de papeles que le ofrezcan.

Tras las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante se generaron todo tipo de reacciones en redes sociales, para empezar el periodista se convirtió en blanco de todo tipo de críticas por haber exhibido un secreto profesional de Victoria Ruffo, mientras que, por otra parte, la ex pareja de Eugenio Derbez también fue severamente criticada y hasta tachada como “arrogante” y “soberbia” debido a que no acepta ser actriz de soporte pese a que esto signifique participar en muy pocos proyectos.

Hasta el momento, Victoria Ruffo no ha salido a declarar acerca de las palabras de Gustavo Adolfo Infante, sin embargo, actualmente se encuentra realizando las grabaciones de “Corona de Lágrimas 2”, telenovela en la que es una de las protagonistas, además, ha logrado conquistar TikTok con sus divertidos videos.

SIGUE LEYENDO:

Victoria Ruffo: 5 FOTOS de joven con las que se volvió un ícono del estilo ochentero

Victoria Ruffo presume a su hija Vicky Fayad y conquista Instagram | FOTO