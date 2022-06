Así se veía Angélica María como niña actriz de la Época de Oro

Angélica María es una de las actrices y cantantes más queridas del medio artístico, ya que ha trabajado durante muchos años, pues comenzó su carrera cuando era tan sólo una niña en la llamada Época de Oro de Cine Mexicano, en donde compartió créditos con figuras importantes como Pedro Infante, Arturo de Córdova, Miroslava Stern, por mencionar algunos.

Angélica María Hartman Ortíz, nombre completo de la artista, nació el 27 de septiembre de 1944, en Nueva Orleans, Estados Unidos; sus padres fueron el músico estadounidense Arnold Frederic Hartman y la productora Angélica de Jesús Ortiz Sandoval, quien fue una de las que impulsó su carrera en el medio del espectáculo. A muy corta edad sus papás se separaron y se mudó a México junto a su mamá, que comenzó a trabajar en puestas en escena.

Angélica María debutó a los 6 años

La actriz mostró sus deseos de ser parte del espectáculo a muy temprana edad, pues a los 6 años asistió a una fiesta con su tía Yolanda Ortiz, quien ya trabaja en el cine mexicano, y se encontró al Gregorio Wallerstein, quien comentó que estaba buscando a un niño para su próxima película, por lo que la pequeña se levantó el pelo y pidió que se lo cortaran para que ella fuera parte de la cinta; fue así que debutó en "Pecado" con el papel de Miguelito.

Angélica María debutó en "Pecado" Foto: Especial

Esta no sería la única vez que haría el papel de varón, ya que en el filme "Una mujer decente", encarnó al hijito de Elsa Aguirre y Rafael Baledón. Después de estas participaciones llegarían: "La hija de la otra", "Los amantes", "Fierecilla", "Sígueme corazón" y "Mi esposa y la otra", con este último largometraje ganó un Premio Ariel, cuando tenía sólo 7 años. Ya consolidada como una estrella infantil, fue convocada para actuar junto a Pedro Infante en "Los Gavilanes".

La intérprete de "Eddy, Eddy" confesó que "el ídolo de México" fue uno de sus maestros en el medio, pues le enseñó algunos trucos, como por ejemplo de cómo sacar lágrimas de los ojos. "Él fue conmigo y me dijo que tenía que llorar y se puso a llorar conmigo. Lloré inmediatamente y me dijo 'A ver, ponte triste, ponte alegre. Tú vas a ser una gran artista porque hablas con los ojos como yo, pero no se lo digas a nadie'", recordó.

Angélica María trabajó con Pedro Infante en "Los Gavilanes" Foto: Especial

Angélica María: "La novia de México"

Ya para los años 60, con una carrera consolidada en el cine, teatro y la televisión, la actriz probó suerte en la música y se sumó a la época dorada de rock and roll en México, pues en 1962 lanzó sus sencillos "Eddy, Eddy", "Johnny, el enojón", "Toco a tu puerta", "Bésame" y "Dile adiós", algunos de estos temas fueron adaptados al español por el compositor Armando Manzanero. La artista tuvo una grata aceptación del público, por lo que recibió el apodo de "La novia de la Juventud" y después "La Novia de México".

"Romeo contra Julieta", "Mi vida es una canción", "La verdadera vocación de Magdalena", "Perdóname mi vida" y "Me quiero casar", son algunas de las películas que protagonizó, mientras que en televisión estuvo en "Cartas de amor", "Muchacha italiana viene a casarse", "Yara", "Agujetas de color de rosa" y "La fea más bella", sumando más de 100 créditos tan sólo en cine y en la pantalla chica.

