Angélica María: Así fue la vez que actuó con Pedro Infante y le compartiera importante SECRETO para la actuación | VIDEO

La gran estrella del cine mexicano, Pedro Infante que con su peculiar voz y coquetería, cautivó a todo México y el mundo, además de ser una de las voces más emblemáticas de la música regional mexicana, el ídolo del pueblo fue uno de los que mejor representó en sus papeles al hombre promedio de aquel entonces, siempre del lado del amor y la familia en la mayoría de sus actuaciones, en las que muchas veces compartiría créditos con niñas, como "La tucita", Chachita y aunque no lo creas, con Angélica María.

Angélica María es una de las actrices y cantantes con mayor trascendencia hasta nuestros días, aunque su mejor época fue la de rock and roll en las décadas de los 60 y 70, junto a Enrique Guzmán, César Costa y Alberto Vásquez, ella sin duda, con su gran talento y belleza es uno de los íconos femeninos de las canciones que abrirían la puerta a libertades femeninas al tocar temas como el amor y las declaraciones por parte de las mujeres hacia los hombres, contrario a la música de Pedro Infante.

Presagio

Aunque pareciera que ambos artistas tenía valores distintos, la realidad es que una de las primeras actuaciones de la madre de Angélica Vale, fue junto al ídolo del pueblo, bajo la dirección de Vicente Oroná, en 1956, se rodó la película "Los Gavilanes" en la que María apenas era una pequeña niña.

Sin embargo, aún le costaba algo de trabajo realizar algunas escenas a su corta edad como escenas de llanto, en las que su mejor aliado y maestro fuera nada más ni anda menos que Pedro Infante, ella, durante una entrevista, lo recuerda con un grato cariño ya que asegura que "Era un hombre bueno, un ser humano lindo, cariñoso. Recuerdo que siempre entraba al set y gritaba una grosería: 'Que se vaya al diablo quien no conteste buenos días' compartiendo que a todo el mundo abrazaba y "apapachaba".

Crecimiento y empatía

Además de que él fue un compañero empático a la hora de actuar con niñas y niños, ya que ella misma comparte que Infante en una de las escenas dónde la pequeña actriz tenía que llorar "él fue conmigo y me dijo que tenía que llorar y se puso a llorar conmigo. Lloré inmediatamente y me dijo 'A ver, ponte triste, ponte alegre. Tú vas a ser una gran artista porque hablas con los ojos como yo, pero no se lo digas a nadie'. Ahora se lo digo a todo el mundo y se me quedó en mis recuerdos”, contó en una entrevista Angélica María.

Con información de Milenio

avh