¡Chachita, te cortaste el pelo! Conoce la emblemática escena que realizó Evita Muñoz y Pedro Infante | VIDEO

La intachable carrera de la actriz Evita Muñoz, mejor conocida como "Chachita", comenzó a la edad de cuatro años, sin embargo, su carrera tuvo un gran despunte en la época del llamado cine de oro mexicano en las que compartió créditos con actores y actrices de gran importancia como Sara García, Jorge Negrete y por su puesto, Pedro Infante.

En las películas más emblemáticas del ídolo de Guamúchil, “Nosotros los pobres”, “Ustedes los ricos” y “Pepe El Toro" el personaje de Chachita fue de gran importancia, incluso, hay quienes afirman que fue más relevante que la gran figura que representó Pedro Infante.

¿Más que amigos?

La amistad y complicidad entre ellos, desató una serie de rumores que los involucraba sentimentalmente, sin embargo, ésto nunca pudo comprobarse y al contrario, siempre presumieron de tener una gran amistad al paso de los años, ya que más que amigos se consideraban hermanos.

Chachita consideraba que fue de las pocas amigas del ídolo inmortal en el medio del espectáculo, ya que siempre era un "enamorador" y nunca iba más allá con nadie, al grado de que ellos se convirtieron en compadres ya que ella fue madrina de Irma Infante, hija de la también actriz y viuda del cantante Irma Dorantes.

Tristes recuerdos

Durante el 50 aniversario luctuoso del ídolo del pueblo, Chachita siempre se negó a participar en él, ya que como buena amiga y confidente, le molestaba y le resultaba incómodo que los medios de comunicación dijeran mentiras sobre la vida y ciertos anécdotas del interprete de cien años.

“Me han invitado a todos, pero no me interesa ir porque, entre otras cosas, no me siento cómoda. Casi no me gusta hablar de él porque siempre que hablamos de mi trabajo, me salen con lo de Pedro”, compartió en entrevista para medio de circulación nacional.

La actriz Evita Muñoz, murió a los 79 años un 23 de agosto de 2016.

Con información de La Crónica

avh